Pantalla gigante y un puñado de palomitas albicelestes en las aulas

No se lo pierde nadie

No se lo pierde nadie El Mundial ya comienza y desde Educación ya decidieron qué harán con los alumnos, ¿van a clases?

Cómo se vivió el debut de Argentina en Qatar en una escuela sanjuanina

Mientras algunos establecimientos de Nivel Inicial definieron que los chicos y chicas de salas de 4 y 5 años entraran más tarde o directamente no fueran, en una de las escuelas capitalinas de gestión estatal, la Clara Rosa Cortínez, los chicos de primaria fueron citados como siempre a las 8. Esta indicación se dio el viernes anterior pero durante el fin de semana se multiplicaron los mensajes en los chats de los padres: "¿Están seguros de que entran a las 8? ¿No entran a las 10?". Muchos avisaron que no enviarían a sus hijos: "no se lo va a perder al partido, va a estar con su familia en la casa viendo la tele", contaron algunos.