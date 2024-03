Orrego ayudará a Fátima, la mamá sanjuanina que viajó a Chile a rescatar a su hijo

“Estoy muy feliz y agradecida. En el momento en que recibí el llamado del Gobernador no lo podía creer”, comentó Fátima mientras se preparaba para iniciar el viaje de regreso.

Según contó, el Estado sanjuanino organizó su viaje desde la localidad del Norte chileno Calama hacia Santiago de Chile. Desde allí, tomarán un vuelo hacia Mendoza y un vehículo de la provincia los esperará en el aeropuerto para traerlos de nuevo a San Juan. Como consecuencia, esta mañana, alrededor de las 9, Fátima comentó que, ya habían llegado a la capital chilena y esperaban para viajar a Mendoza.

Cabe recordar que, la historia de la sanjuanina y su hijo de 14 años salió a la luz ayer lunes. La mujer pidió ayuda para regresar a San Juan y contó que, con intención de que su hijo tuviera una mejor calidad de vida, hace un año, permitió que se fuera a vivir a Chile con su papá. Al principio todo iba bien, pero ahora, la nueva esposa del padre del niño la llamó para decirle que se el niño se portaba mal y que no lo querían cuidar más. Alertada por la situación, Fátima hizo un terrible esfuerzo para viajar a buscarlo.

Después del reencuentro y de denunciar al hombre por supuesto maltrato contra su hijo, pretendían regresar a San Juan, pero ya no les quedaba dinero. Por fin, ahora llegó la solución. “Todos me dicen que soy una mamá guerrera, que lucho por mi hijo. Pero la verdad es que me ganó la desesperación por asegurarme de que estuviera bien. Ahora, vamos a poder volver a casa”, confió la mujer.