Nació en un recreo y se volvió en la canción oficial de la FNS: el origen de "La Estrella de los Andes"

Entre las propuestas que surgieron, Rolando García Gómez, quien estaba en la dirección musical del Espectáculo Final, sugirió hacer una canción que sea el himno de la fiesta. “Conversamos con Hebe para que hiciera la letra, que tuvo la colaboración de Daniela Luna en la estructura de la canción”, comenta Rolando.

Por su parte Hebe recuerda que la premisa era sencilla, hacer una canción que sea la insignia de la Fiesta Nacional del Sol, que desde sus orígenes venía celebrando al astro rey. “La idea fue fácil. Era pensar en un paseo por San Juan, y lo que voy describiendo son sensaciones. Primero alegría, frescura, los aromas, los sabores, las montañas. Y comienzo a conectarlo con el esfuerzo de la gente, con el trabajo. Al final, te da el aspecto humano, el talento, la creatividad y el abrazo al quien viene, el hogar para quien quiera venir. Ese es el cierre. El brillo está en el estribillo. La estrella de los Andes era una propuesta turística que se hablaba en ese momento, que es el sol. Fue poner en valor lo que tenemos, que siempre es bueno, esa es la idea”, comentó.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La canción que todos hemos tarareado y cantado miles de veces: La Estrella de los Andes. Hebe Andraca, la creadora de la versión original explicó a Tiempo de San Juan como fue el proceso creativo de la canción que representa a los sanjuaninos. Mas info en @tiempodesanjuan #laestrelladelosandes #fns #fiestanacionaldelsol #tiempotv #streaming" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Con esa premisa dando vueltas y un pedido ya realizado, Hebe recuerda que se demoró lo que demora un recreo de escuela en escribir la letra. Sin música, era solo un texto poético. Esas frases cargadas de sentir sanjuanino llegaron hasta Rolando, quien había conformado equipo con Esteban Vega. Fue él precisamente quien le puso la melodía, bajo la coordinación de García Gómez, quien se encargó de los arreglos musicales, instrumentales y de las voces.

El resto de la historia es más conocida que esta previa. Se presentó oficialmente, con la interpretación de Daniel Ahún y Mili Yacante. “Hay cosas que funcionan, otras que no. Esteban Vega es un gran pianista y nos salió redondo, porque la letra es muy importante. Los que hacemos música muchas veces descartamos y este no fue el caso de la canción. Cuando la mostramos gustó, y se instaló”, comenta Rolando.

Embed - LA ESTRELLA DE LOS ANDES - por Mili Yacante y Daniel Ahun

Durante años formó parte del número central como de cada noche en la que la Fiesta Nacional del Sol copaba la atención de la provincia. Se escuchaba en la radio, en la televisión, en cualquier rincón de la provincia sonaba, y cuando no lo hacía, el inconsciente la traída desde lo más lejos para que retumbara en el recuerdo de los sanjuaninos.

Tanto Hebe como Rolando agradecen desde su lugar que la canción que hicieron con tanta pasión y dedicación haya vuelto a la escena. En esta oportunidad, en las voces de Andes Cantos y Eli Domínguez.

Embed - FNS 2024 Producción de la nueva grabación del tema Estrella de los Andes

“Estuvo durante muchos años como la canción oficial de la fiesta, y este año, en un gesto muy amable del Secretario de Cultura me comunicó que habían tomado la decisión de reflotar la canción. Estamos muy felices de poder escucharla y que sea la canción identitaria de San Juan”, comenta Rolando. Mientras que Hebe acota para finalizar: “Estoy orgullosa porque lo hice con amor, pero ya no me pertenece. Habrá un registro autoral, pero es de San Juan”.