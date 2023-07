Mirá todo lo que podés hacer en el Centro Anchipurac estas vacaciones de invierno

Los artistas que dirán presente en el Centro Ambiental Anchipurac son, Juan Failla, Analía Correa, Fernando Giudici, Leo Acuña entre otros.

“Tarde de Ajedrez”

Con el objetivo de acercar a jóvenes y niños a actividades recreativas que permitan generar vínculos y socializar en un ambiente sano y protegido, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizará un encuentro denominado “Tarde de Ajedrez”.

La organización de la actividad estará a cargo del Centro Ambiental Anchipurac, que será la sede del evento. Esta actividad se desarrollará el próximo 22 de julio desde las 15 horas con entrada libre y gratuita.

La tarde de ajedrez contará con la presencia de profesionales que brindarán pautas para el juego, se trata de Román Hermann, maestro certificado por la Federación Internacional de Ajedrez, Campeón Panamericano Sub 2300 y top ten en el Mundial de México sub 2300; y Juan Marson, de San Francisco Córdoba, quien fue campeón argentino de la categoría sub 2000 en 2016 y medalla de bronce panamericana sub 2300.

Visitas Guiadas

Además de la Tarde de Ajedrez, la Secretaría de Estado de Ambiente continuará con el desarrollo de visitas guiadas individuales o grupales, los interesados deben solicitar turno en el sitio oficial del Centro www.anchipurac.com

Las visitas durante el receso escolar invernal se realizan de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados y feriados de 9 a 19, domingos de 15 a 19.