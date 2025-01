Menú sin gluten en San Juan: el Gobierno exige la inclusión en la carta de restaurantes

Aseguró que los locales gastronómicos de la provincia deben incorporar algún menú para celíacos en sus cartas y para ello no necesitan modificar sus cocinas como suelen argumentar los locales que no están respetando la legislación. “Basta con que adquieran algún menú congelado que puedan ofrecer a este tipo de consumidores”, dijo Carrizo a Tiempo de San Juan.

Menús para celíacos

Agregó que la obligatoriedad que establece la Ley nacional abarca a todos los locales que comercialicen alimentos, no solo a restaurantes sino también a kioscos en las escuelas. “Las personas que padecen celiaquía son consumidores hipervulnerables, van a un lugar a sentarse y tienen que ir con un tupper. Dejan de sociabilizar o no acuden a invitaciones a comer a algún lado porque no encuentran un menú”, dijo la funcionaria detallando el calvario de los celíacos ante la poca oferta de opciones gastronómicas seguras y deliciosas.

El área de Defensa al Consumidor depende del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y sobre el final del año pasado firmó un acuerdo con la filial local de la Asociación de Celiaquía, con la meta de salir a capacitar y asesorar para que el sector gastronómico adecúe sus cartas.

image.png El convenio que firmaron autoridades del Ministerio de Producción con la Asociación de Celíacos.

“No les estamos pidiendo que armen un menú, pero sí que desarrollen una receta o tengan una opción, aunque sea envasada. Que las heladerías también tengan algún helado para que estos consumidores no sean discriminados y puedan sentarse con un grupo de amigos en cualquier local”, indicó.

Por ahora las autoridades han comenzado una etapa de concientización a la que luego se sumará una de controles. No se descarta en el futuro que existan sanciones en caso de incumplimiento.

La celiaquía

La celiaquía es una condición crónica que requiere una dieta estricta y libre de gluten, y es fundamental que los establecimientos gastronómicos se adapten a esta necesidad. Ahora, los restaurantes de San Juan deberán incluir en sus menús opciones sin gluten, lo que permitirá a los celiacos disfrutar de una experiencia culinaria sin preocupaciones.

Este cambio es un gran paso hacia la inclusión y la accesibilidad, y seguro que será bien recibido por la comunidad celiaca de San Juan. En el gobierno esperan que los dueños de restaurantes y chefs ya estén trabajando en la creación de menús innovadores y sabrosos que se adapten a las necesidades de los comensales con celiaquía.

Esta medida no solo beneficia a los celiacos, sino que también promueve la conciencia y la educación sobre la importancia de la alimentación saludable y segura.