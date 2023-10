Megasorteo del IPV: con menos gente de lo previsto, inició la etapa para hacer correcciones

De ese modo, alrededor de las 11, eran 60 las personas que habían solicitado cambios en la información. “Como se puede ver, la cifra no es tan elevada, sobre todo teniendo en cuenta que fueron 52.860 las personas que seleccionaron barrios”, analizó la subdirectora del IPV, Daniela Cangialosi.

Y explicó que, “la mayoría de los errores en los datos tienen que ver con que, mucha gente viene migrada del sistema viejo del IPV porque ya estaba inscripta, entonces, el 90% son errores de tipeo. Ya sea porque está mal escrito el apellido, está mal el nombre o está mal el DNI. Y después, está el otro porcentaje comprendido por personas que quedaron incluidas en un grupo que no coincide, por alguna razón”.

Al mismo tiempo, agregó: “También hay algunos casos donde dicen haberse inscripto, pero no figuran y tampoco tienen el pin como para poder corroborar la inscripción. En esos casos, se les explica que lamentablemente ya no pueden elegir barrio. En el caso de las personas que traen el pin o presentan captura de pantalla, notamos que en realidad no han terminado de anotarse, no han completado el último paso. En esos casos sí se los considera”.

En este sentido, la funcionaria destacó que, las personas que están inscriptas en el IPV contaron con 30 días para realizar el trámite de selección de barrio que les permite participar del sorteo que comenzará el 1 de noviembre próximo.

Cuáles son los próximos pasos previos al sorteo

En cuanto al modo en que continuará el proceso, Cangialosi destacó que, la gente tiene tiempo hasta el próximo jueves 12 de octubre inclusive para realizar correcciones y ajustes en los datos. Este trámite se puede realizar en las oficinas del IPV ubicadas en la planta baja del Centro Cívico, en horario de 7.30 a 13.30 y de 14.30 a 17.30.

Después de este periodo se realizará la presentación de los padrones definitivos, del 25 al 27 de octubre. Allí, cada familia va a conocer cuál será el número con el que va a ir al sorteo. En tanto que, el megasorteo se realizará entre los próximos 1 y 10 de noviembre en la Caja de Acción Social.

Los grupos para el sorteo son los siguientes:

Grupo 1 – (inscriptos hasta el 2007).

Grupo 2 – (inscriptos entre 2008 y 2014).

Grupo 3 – (inscriptos entre 2015 a la actualidad).

Grupo 4- Discapacidad Motriz.

Grupo 5 – Discapacidad General.

Grupo 6 – Fuerzas de Seguridad y ex combatientes de Malvinas.

En total suman 1.643 viviendas las viviendas que serán sorteadas, distribuidas en 18 complejos habitacionales ubicados en distintos puntos de la provincia. Los sorteos se transmitirán a través del sitio informativo oficial https://sisanjuan.gob.ar/ Y, se solicita a la población no asistir al lugar, ya que no está autorizado el ingreso al recinto.