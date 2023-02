Mató a su ex de un ladrillazo, la familia de él se quedó con sus hijos y ahora no los quieren más

La guerra familiar entre los Núñez y los Martínez no terminó con la condena de Gabriela, la joven de 29 años que mató de un ladrillazo a su ex, Gonzalo Martínez , el pasado 2 de octubre de 2021.

En agosto de 2022, la Justicia sanjuanina condenó a Gabriela Núñez a 10 años de prisión porque entendieron que actuó por emoción violenta y que su intención no fue matar a su ex pero sí hacerle daño. Los tres hijos que ambos tenían en común quedaron a cargo de la familia del fallecido pero, ahora no los quieren tener más y tuvo que intervenir el 102.