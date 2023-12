Matías Suárez en San Juan: estuvo en el "Omegazo" para acompañar a su esposa

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FC08o0EBuJKn%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwpZBr2H6N8efi4qNGAfxFpWHKKrXRyYXbYywZCZBwsxOsdvHtPmGRypHHxHRgFnL5UnSVkIzPIZAfpYiE0sUEefsBf3kZBEiE8QnqDWjXOZCAwp1EjkkZCaNYvAYRI6oMLLGJZCT6RPcHcJsSxjMcTJfZBkSllu5wpEbswZB6qX41sazpLTHRYQx33OBv88x8h5ZCUlrFS View this post on Instagram A post shared by EL OMEGA MAMI (@omegaoficialok)

Olave llegó a San Juan para presentarse en un show que reúne lo mejor del cuarteto, organizado por la banda del momento omega, y sorprendió en las redes al mostrarse muy bien acompañada por el actual River, quien se encuentra recuperándose de una lesión.

image.png

Ambos en sus redes, se mostraron muy felices tras bambalinas y agradecieron al publico sanjuanino por el cariño recibido.

"Gracias #sanjuan x el cariño" expresó el jugador de Primera pisando tierra sanjuanina.

image.png

El presente y futuro deportivo de Matías Suárez:

Este fin de semana, el DT de River Plate, Martín Demichelis, decidió darles un par de días libres a sus jugadores ya que De la Cruz estaba en Uruguay y todo el plantel se prepara para la semana que comienza jugar con Rosario Central por el Trofeo de Campeones .

Por otro lado, en River decidieron no renovar varios contratos y entre los que no seguirán en el club aparece Matías Suárez (35), quien quedará con la ficha en su poder. Desde su entorno no descartan un posible regreso a Belgrano.