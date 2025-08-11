lunes 11 de agosto 2025

Los sanjuaninos Fedra Nurkai y Rama Méndez compartirán cabina en formato sunset

Dos de los artistas más convocantes de la provincia tocarán "2b2" este viernes 15 de agosto.

Rama Méndez y Fede Avellaneda.

Dos de los DJs sanjuaninos más convocantes, Fedra Nurkai y Rama Méndez, se presentarán por primera vez juntos en formato back to back (B2B) este viernes 15, en el marco del feriado. La cita será en Parador Corona, un espacio emblemático para disfrutar de la música con el atardecer como telón de fondo.

El evento promete una experiencia musical única, fusionando estilos y trayectorias de dos referentes locales de la música electrónica. Será la sexta edición de este formato de sunset, que ya se ha consolidado como un punto de encuentro para la comunidad electrónica sanjuanina, reuniendo en cada convocatoria a cientos de personas para bailar bajo el sol y recibir el atardecer.

Además de la música, el público podrá vivir una jornada que combina energía, conexión y un ambiente perfecto para celebrar el feriado.

Entradas: disponibles a través de avantti.io o en las redes sociales oficiales de @FedraNurKai.

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Por Redacción Tiempo de San Juan

