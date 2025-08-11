Los sanjuaninos Fedra Nurkai y Rama Méndez compartirán cabina en formato sunset

Dos de los DJs sanjuaninos más convocantes, Fedra Nurkai y Rama Méndez, se presentarán por primera vez juntos en formato back to back (B2B) este viernes 15, en el marco del feriado. La cita será en Parador Corona, un espacio emblemático para disfrutar de la música con el atardecer como telón de fondo.

Electrodomésticos La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

Triunfazos Universario y San Juan Rugby le marcaron la cancha a los mendocinos en el Top 8

El evento promete una experiencia musical única, fusionando estilos y trayectorias de dos referentes locales de la música electrónica. Será la sexta edición de este formato de sunset, que ya se ha consolidado como un punto de encuentro para la comunidad electrónica sanjuanina, reuniendo en cada convocatoria a cientos de personas para bailar bajo el sol y recibir el atardecer.

Además de la música, el público podrá vivir una jornada que combina energía, conexión y un ambiente perfecto para celebrar el feriado.

Entradas: disponibles a través de avantti.io o en las redes sociales oficiales de @FedraNurKai.