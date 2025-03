Los dos datos que trascendieron tras la intervención de la Federación Gaucha Sanjuanina

Un detalle no menor es que en uno de los considerados de la resolución se indica lo siguiente: “Respecto a las Listas de Candidatos, la Junta Electoral informa Recepción y Oficialización de tres listas, que del análisis realizado se desprende que las tres listas presentan observaciones: están integradas por agrupaciones con mandato venciendo, y agrupaciones que no tienen Personería Jurídica, y además no presentan a los postulantes a Revisor de Cuentas Titular y Suplente, no pudiendo oficializar ninguna de las tres listas”.

Esto significa que ninguna de las alternativas que disputaban la presidencia de la Federación se encontraban en condiciones administrativas de hacerlo.

Pero sin duda esos no son los datos llamativos que trascendieron. Desde la Federación habían señalado a este medio que 64 agrupaciones se encontraban en condiciones de votar, debido a que estaban al día con la cuota, pero la realidad es que solo 8 agrupaciones estaban realmente en condiciones de emitir un voto válido. El resto presentan faltas administrativas en lo que es Personería Jurídica, por lo que el voto no hubiera sido válido si se realizaban los comicios.

Pero eso no es todo. Sergio González, quien presidió la institución hasta su intervención, confirmó a Tiempo de San Juan que la personan designada para poner en orden la Federación por un plazo de 180 días estaba como candidato en una de las listas. “Decidieron intervenirla con un interventor que nos parece injusto, porque es un candidato de la lista opositora Celeste, quien iba en el cargo de Tesorero”, sentenció González.

El interventor es Andrés López, quien integra el Centro Tradicionalista El Mangrullo, de Rivadavia. La elección de López genera ruido en el interior de las agrupaciones. Incluso algunos consideran que deberían haber convocado a alguien que sea imparcial y no que haya sido parte de la disputa electoral.

Es la primera vez en la historia de la Federación que queda en manos de un interventor, y ante esta realidad, desde la ex presidencia hay una autocrítica. “Acepto que hemos estado a lo mejor desorganizados en la documentación, pero no hay nada raro, los balances están hechos”, destacó González.

El futuro de Federación Gaucha Sanjuanina y qué pasará con la Cabalgata a la Difunta Correa

Conforme indica la Resolución, López estará a cargo de la Federación por un periodo de 180 días, en los que deberá representar la entidad; organizarla de manera administrativa, contable y societaria; confeccionar un inventario de todos los bienes de la institución; y reempadronar a los socios, fijando la cuota social.

Además, deberá elevar un informe con el avance de las tareas encomendadas una vez al mes a Personería Jurídica y establecer las condiciones para que se puedan realizar las elecciones.

Esta situación no solo se dio en la previa de los comicios, sino que sucede a dos semanas de la Cabalgata a la Difunta Correa, un evento más que tradicional para el gauchaje sanjuanino. Por el momento se desconoce qué pasará.

“La cabalgata se va a hacer. Lo correcto sería no hacerla, no está el gauchaje contento con todo esto. La mayoría está desconforme con esta resolución, más a dos semanas de la cabalgata”, enfatizó González, pero lo cierto es que la decisión final está en manos de Andrés López, el primer interventor en la historia de la Federación Gaucha Sanjuanina.