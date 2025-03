Tres listas disputarán la Federación Gaucha Sanjuanina y la política metió la cola

image.png

Otra de las listas es la morada, denominada “Compromiso Gaucho”, encabezada por el candidato a presidente Matías Peralta, quien va acompañado por Roberto Pelaytay. Uno de los nombres que destaca es el de Elías Nollen, quien simpatiza con el orreguismo.

La tercera lista que disputará las elecciones es la Celeste, que lleva como cabeza de lista a Ariel Caik. Entre sus candidatos a Comisión Directiva destacan como nombres que resuenan Carlos Maza Peze, quien es ex intendente de Angaco y actual funcionario del gobierno de turno provincial y Enrique Montaño, quien fue diputado departamental por Iglesia por ADN y candidato a senador nacional (como suplente) bajo La Libertad Avanza.

No es una novedad que la política partidaria esté presente durante las elecciones de distintos espacios e instituciones, pero dentro del universo del gauchaje sanjuanino esta situación ha generado cruces, molestias, sorpresa e incluso ruido en algunos miembros.

“Hay gente que viene del movimiento gaucho y circunstancialmente ocupó un cargo en la política. No tenemos ninguna inclinación ni generamos ningún tipo de presión. Se hablaba en un momento que éramos la lista oficial, y lo somos porque fuimos la única lista que nombró sus candidatos al momento de la presentación. Las otras dos listas tuvieron que subsanar algunos casos. Somos la lista oficial porque desde que presentamos la nota y el listado con los socios, la junta fiscalizadora nos dijo que somos oficiales. Es un tema de interpretación, no quiere decir que seamos oficialistas. No venimos bajo ningún tinte político. La política es parte de la Federación, pero convengamos que tanto este gobierno como los que pasaron apoyan las instituciones, y queremos que sigan creciendo”, indicó Ariel Caik.

La presencia de dirigentes que ocuparon cargos en el pasado no es el único tema político que se metió en medio de los comicios. Entre las acusaciones cruzadas, hay quienes señalan que hay presión para direccionar el voto, asegurando que de esa manera podrán contar con el apoyo de los municipios para llevar a cabo sus eventos.

“Hay que dejar en claro que en estas elecciones los que votan son los gauchos. Queremos el apoyo del gobierno y no el gobierno dentro de la Federación”, remarcó Peralta, uno de los candidatos.

Por su parte, González indicó: “La Federación Gaucha tiene que estar dirigida por alguien que no tenga ninguna intención de uso personal. Tenemos que trabajar por las instituciones, por los gauchos, sin interés. En el estatuto es claro que no se debe hablar ni de política ni de religión, más allá que los gauchos somos muy devotos. Tengo entendido que algunas listas tienen representantes de algún poder. Eso no es una preocupación para esta lista, pero no nos gustaría que Federación Gaucha termine en manos de alguien que tiene preferencia para cierto partido político”.

Las principales propuestas de las tres listas que buscan quedarse con la Federación Gaucha Sanjuanina

Sergio González, quien lleva casi una década en el cargo, aseguró que, en caso de renovar la gestión, el trabajo estará enfocado en los niños, niñas y mujeres. “Hay muchos proyectos, muchas iniciativas. Una de las ideas es realizar la cabalgata solo de mujeres. Es algo que se viene haciendo en otras provincias. Hacer una cabalgata así en San Juan, de solo mujeres, es uno de los proyectos. Estamos abocados a la juventud y la integración de las chicas, sin dejar de lado el apoyo de los gauchos”.

Por su parte, Matías Peralta resaltó como una de las principales propuestas, además de la participación de las mujeres, modificar el estatuto de la Federación, para entre otras cosas establecer el límite de las gestiones.

“El presidente puede ser reelegido indefinidamente. Vengo a cambiar eso para que el presidente tenga una sola reelección. Esto para darle lugar a la gente nueva, con ganas, con más juventud, que es a donde nosotros como líderes del movimiento gaucho debemos hacer docencia en ese aspecto”, destacó.

Además, sumó recuperar eventos que la Federación fue perdiendo, como la cabalgata infantil, la peña anual de la Federación, el programa “Sentir Gaucho”, que compartía los valores y la riqueza de la tradición gaucha local. El gran desafío es apuntar a un predio propio.

Ariel Caik aseguró que como propuestas principales se encuentra ordenar la estructura de la Federación, poniendo el foco en lo económico. “Hay una realidad, el tema económico es fundamental, hay que ser ordenados y transparentes con los ingresos y egresos que tiene. Por lo tanto, esa es una de nuestras prioridades”, indicó.

A eso sumó la recuperación de las ambulancias de la Federación, importantes durante el desarrollo de distintos eventos, apoyar al crecimiento de los departamentos alejados, volver a darle vida a la academia de danzas de la institución y brindar beneficios a las agrupaciones para que puedan consolidarse.

Las elecciones se llevarán a cabo este viernes 28 de marzo, con un primer llamado a las 21 horas y un segundo llamado a las 22 horas. Allí, los presidentes y/o delegados de 64 agrupaciones locales elegirán a sus nuevas autoridades.

De acuerdo a lo que calculan las autoridades actuales de la Federación, el resultado se podría estar conocimiento sobre la medianoche, una vez se lean las actas y finalice el proceso electoral.