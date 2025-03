Los desafíos de crear las alertas meteorológicas en San Juan y por qué a veces "no la pegan"

Ante una nube amenazadora o la aparición de signos que anuncian la llegada de un viento de esos que hacen vibrar a San Juan, la primera pregunta que muchos se hacen es, “¿hay alerta?”. Ese dato es clave para organizarse, decidir si salir de casa o no y saber, por ejemplo, si habrá clases. Detrás de esas alertas meteorológicas hay un equipo dependiente de la Dirección de Protección Civil de la provincia, que está atento a cualquier evento climático que pueda llegar en las horas posteriores poniendo en riesgo la seguridad de los sanjuaninos. Ellos contaron cómo trabajan y el motivo por el que, a veces, no llega el fenómeno anunciado y son criticados porque “no la pegan”.

Sergio Trigo, integrante del sector de Operaciones de la Dirección, es quien se encarga de realizar el seguimiento y analizar el desarrollo de las alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Matías Baudonnet, por su parte, integra el área de Comunicaciones de la Dirección y es quien comunica las alertas a los 19 municipios y consulta después a cada uno de ellos cómo evolucionó la situación y si hay algún inconveniente.

image.png

“Nosotros nos hemos capacitado a través de diversos cursos a nivel nacional en los que hemos aprendido a leer e interpretar los informes de las alertas tempranas. Estamos atentos permanentemente a los informes del Servicio Meteorológico Nacional, tanto en la página como en los correos que nos llegan. Esa es nuestra fuente principal. Pero, hay un margen de error. Entonces, nos respaldamos en otras estaciones privadas o públicas y empezamos a anallizar la probabilidad y el porcentaje que ofrece cada una”, explicó Trigo a Tiempo de San Juan.

Además, indicó: “Si se trata de eventos importantes, charlamos mucho la situación, analizamos lo máximo que podemos y nos basamos también en la realidad. A partir de ahí, vamos controlando todo de cerca. Sumado a eso, estamos en contacto con el SINAMER, que es el Sistema Nacional de Manejo de Emergencias, en él trabajan operadores que están constantemente siguiendo todo lo de la sala meteorológica”.

Según los especialistas, hay dos factores particulares que hacen que en San Juan los pronósticos tempranos sean difíciles de determinar. Por un lado, hay un aspecto práctico. “En San Juan no tenemos radar meteorológico ni una red de estaciones en funcionamiento, a los que podamos consultar. Por eso, sumado a que se trata de ‘pronósticos’, siempre va a haber un margen de error extra, porque tenemos que guiarnos sólo por los informes que se hacen afuera. Al mismo tiempo, la provincia tiene sus características particulares. Por ejemplo, en Valle Fértil puede estar lloviendo, acá zondeando y en Jáchal puede hacer sólo calor”, sostuvo Trigo al respecto.

El otro factor es fundamentalmente natural y tiene que ver justamente con el viento Zonda, porque en general es muy difícil de pronosticar su impacto. Al respecto, Trigo afirmó: “Cuando el viento está en altura, sólo baja tras un descenso de la presión atmosférica. Entonces, cuando está previsto el viento Zonda y vemos que la presión atmosférica va en descenso, sabemos que aumenta la probabilidad de que baje al llano. Si eso no sucede, vamos a sentir el calor, pero no las ráfagas. Y es difícil saber con antelación qué va a pasar”.

En ese contexto, indicó: “El viento Sur, en cambio, tiene la ventaja de que, ya cuando viene desde Neuquén o Mendoza, es fácil de ir siguiendo. Al igual que las lluvias”.

Embed - Cómo se definen las alertas meteorológicas de San Juan

A su vez, si bien Baudonnet participa de la tarea para determinar la emisión de un alerta, su trabajo más intenso comienza luego de eso. “Una vez que emitimos el alerta, me dedico a informarla a cada uno de los departamentos y luego hago el relevamiento para ver cuán efectiva ha sido la advertencia”, contó sobre su trabajo.

Él se comunica por teléfono o por radio con los municipios o comisarías y va preguntando si están bien, si llegó la lluvia o no, si cayó el granizo o fue piedra. Así, determinan si alguna zona de la provincia necesita asistencia y, al mismo tiempo, van trabajando en las efectividades. “Analizamos si los sistemas que usamos para informarnos y la interpretación que realizamos fue correcta o no. Eso nos permite ir avanzando, aprendemos sobre la prueba y el error”, detalló.

Bajo la consigna de prevenir antes que lamentar

Aún conscientes de que muchas veces, durante un evento meteorológico, la sociedad espera una decisión rápida o después de un alerta errónea en varias oportunidad aparecen las críticas, el personal trabaja con la templanza necesaria, analiza las distintas situaciones y siempre persigue la misma premisa: “Es mejor prevenir que lamentar”.

“A lo largo de los años, hemos tenido que lamentar fallecimientos en distintas zonas de la provincia por la caída de ramas o árboles durante un viento. Eso es algo que nosotros tenemos muy en cuenta siempre. Entendemos que muchas veces se suspenden las clases y el viento no baja, no tiene impacto y eso después genera cierto enojo. Pero siempre decimos, mejor prevenir que lamentar. Nuestro foco, siempre está puesto en la seguridad, eso es lo que nos preocupa. Y para estar segura, la gente debe estar prevenida”, aseguró Trigo sobre la tarea.

image.png

A lo que Baudonnet agregó: “Si no pasa nada, si el evento meteorológico no llega, mejor. El problema es cuando sí hay un evento y nosotros no lo advertimos, eso es peligroso. Nosotros siempre tenemos que tener un respaldo científico-técnico que, en nuestro caso, al no tener radares en la provincia ni estaciones propias, es el informe que emite el Servicio Meteorológico Nacional. En eso nos basamos”.

También teniendo en cuenta esa premisa, piensan en lo que puede llegar en el futuro cercano. Al respecto, dijo: “Después hay otras variables. Por ejemplo, el último informe trimestral del SMN indicó que se espera un otoño con temperaturas más altas que las normales en gran parte del país, incluida San Juan. Entonces, tenemos que empezar a analizar que tuvimos un verano con bastantes lluvias, crecieron mucho las pasturas, van a empezar deshidratarse y durante la primera temporada de vientos que se presente, vamos a empezar con el problema de los incendios. Tenemos que ir haciendo proyecciones sobre lo que puede llegar a suceder en ese sentido, dónde puede ocurrir y otros factores para estar preparados para resolver lo que se presente”.

En cuanto a la respuesta de los sanjuaninos, ambos coinciden en que, en general notan que la gente está tomando conciencia sobre la importancia de estar atenta a las alertas y tomar en cuenta las medidas de prevención que indican los especialistas. “Tenemos mucha más comunicación con la comunidad actualmente que hace unos años y eso es muy positivo”, afirmó.