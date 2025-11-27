Los 19 departamentos sanjuaninos recibieron árboles para reforestar: cuántos plantarán

Con el objetivo de consolidar una provincia más verde, la Secretaría de Ambiente en el marco del Programa de Forestación Provincial 2025 realizó la entrega de 3300 árboles, una política pública que busca fortalecer el arbolado urbano y promover su cuidado como herramienta clave frente al cambio climático.

El acto, desarrollado en el Centro Cívico, fue encabezado por el secretario de Ambiente, Dr. Federico Ríos, y contó con la presencia de la directora de Arbolado Urbano Cecilia Peñalva y representantes ambientales municipales. Durante la presentación, se destacó que el árbol es un recurso esencial para mejorar la calidad de vida y que su protección constituye una política de Estado para San Juan.

El programa contempla la entrega de 3.300 árboles, que serán distribuidos entre los 19 municipios según las necesidades y proyectos técnicos presentados por cada jurisdicción. Las especies, seleccionadas por la Dirección de Arbolado Urbano, se ajustan a las condiciones climáticas y de suelo de cada departamento.

A partir de esta entrega de órdenes, los municipios cuentan con un plazo de dos semanas para retirar sus ejemplares en los viveros asignados. Además, asumirán la responsabilidad de la plantación, garantía de riego y mantenimiento de cada árbol, mientras que la Dirección de Arbolado Urbano realizará controles posteriores para garantizar la correcta ejecución y la aplicación de buenas prácticas.

Durante su discurso, el secretario Ríos subrayó que este programa “es un paso más en el compromiso provincial por el desarrollo sostenible, la educación ambiental y la construcción de entornos más saludables para las futuras generaciones”.

El origen de los ejemplares

Cabe recordar que, San Juan produce sus árboles en el Vivero de Especies Nativas del Parque de la Biodiversidad sanjuanino. El espacio produce actualmente más de 20 especies, genera los ejemplares destinados a reforestación, arbolado urbano y conservación de la flora en toda la provincia.

Actualmente, el vivero produce árboles y arbustos autóctonos, entre los que se destacan: algarrobo blanco y dulce jarilla, acacia visco, retamo, quebracho blanco, tala, brea, mistol, cina cina, lagaña de perro, tusca, chañar, espinillo y garabato.

La producción de plantas nativas en el vivero sigue un ciclo cuidadosamente planificado que garantiza ejemplares adaptados al ambiente local.