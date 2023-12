Lo jubilan al padre Paquito y se armó un revuelo infernal: qué dijo él

"A mí las despedidas me hacen mucho año pero tengo que respetar al obispo", dijo el Padre Paquito, con amargura. "A mí las despedidas me hacen mucho año pero tengo que respetar al obispo", dijo el Padre Paquito, con amargura.

Hace unos 10 días, el obispo Jorge Lozano le pidió la parroquia al emblemático cura a la par que le dio como alternativa que se traslade a una capilla, sin definir todavía cuál. Y se armó un verdadero revuelo entre los fieles. Empezó a circular por las redes sociales una campaña en la que los feligreses dicen que se enteraron que lo removerán al sacerdote y aseguran que “está en nosotros protegerlo y repudiar esta idea. Conocemos de su fidelidad a la vocación, su celo apostólico y su espíritu activo, la entrega cotidiana y fecunda a la Iglesia le permiten seguir al frente”. Anunciaron que presentarán una nota al obispo para que se revea la decisión.

"Yo me alegro de que los fueles se expresen pero no lo he pedido nada a favor mío, no los he mandado, no sé como llega la noticia. Creo que los fieles también tienen derecho a expresarse, pero el obispo tiene la ultima palabra, debo obedecer al obispo", comentó a Tiempo de San Juan el cura, quien también se alejó del Canal 4 en este contexto de despedida que le imponen.

El padre Martín se mostró cauto con desafiar al obispo, pero a la vez, en su entorno, comentaron que considera que la decisión debería haber sido más dialogada, sugiriendo que se dio "de prepo". De hecho, el sacerdote contó que le hubiera gustado quedarse un año más para organizar su retiro.

Es que por lo bajo, el padre Paquito tiene muy presente la doctrina de "apostolorum successores" o "sucesión apostólica" que estipula que la validez y la autoridad del ministerio ordenado -u orden sagrado- deriva de los apóstoles. En este documento se habla de las renuncias y si bien se especifica que a los 75 años de edad los sacerdotes deben retirarse, se contemplan variantes y situaciones particulares de la vida de cada religioso.

A Martín cuando cumplió 75 lo dejaron tranquilo en su parroquia y él esperaba este desenlace, pero en la intimidad no le gustó que fuera ahora, y tan de repente, según fuentes de su entorno. "Tampoco voy a quedarme de rebelde, yo pido nada más un año más, porque cuando uno es párroco muchos años la parroquia es la vocación de uno, mi familia son los fieles y cuesta mucho el desarraigo, pedí más tiempo para acostumbrarme a otro estilo de vida", confesó.

No obstante, Martin recibió la orden de irse igual. Y él obedecerá como corresponde, pese al reclamo de la feligresía. Todavía no se despide en la misa pero sabe que es cuestión de días, porque considera que la decisión del obispo está tomada. ¿Quién llega en su lugar? No se sabe.

"Bueno, yo sabía que tenia que llegar un momento, pero me parece que siempre debe haber un buen diálogo. Yo tengo los tobillos y ligamentos rotos pero todo lo demás estoy de 10 de salud, con 79 años. Hace una semana estuve en Villa Seminario en medio del calor como si nada. Porque el cura siempre debe estar al lado de la gente y mi templo es la gente", aseguró.

Recordó que cuando estuvo en Rawson, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, "yo me metía a los bares, a los ranchos, en el barrio La Estación, les di de comer a 1.200 niños, a 90 abuelos estuve más tiempo".

Dijo que "cuando llegué a Villa Krause era un galpón y piso de tierra. Armé 6 colegios, una radio, televisión, capilla, camping. Estando en Rawson yo hice gastos para la Diócesis por unos 5.667.000 dólares, al cambio de hoy. Fue con fondos que conseguí de donaciones, cenas, almuerzos, bonos contribución", dijo sobre su paso por la capilla rawsina entre 1984 y 1994.

El Padre Martín está en El Divino Salvador, ubicado en Rivadavia, cerca de la UCC, desde 2006, donde también deja su huella. Desde que se ordenó como sacerdote el 20 de diciembre de 1969 ha hecho miles de bautismos, comuniones, confirmaciones, matrimonios y extremas unciones. No debe haber sanjuanino ni sanjuanina que no lo conozca.

