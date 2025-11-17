Llega el fin de semana XXL, mirá cómo trabajará el comercio en San Juan

Desde la Cámara de Comercio de San Juan y la de Comerciantes Unidos dieron a conocer la decisión de atención durante el fin de semana extralargo que se extenderá desde el viernes 21 de noviembre hasta el lunes 24.
Las cámaras comerciales definieron el funcionamiento de los locales durante el fin de semana extralargo que se extenderá del 21 al 24 de noviembre.
Cabe recordar que este finde XXL está motivado en que, el jueves 20 de noviembre de 2025 sería feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, el Gobierno nacional definió una modificación que combina un traslado y un día no laborable con fines turísticos.
En primer lugar, el viernes 21 de noviembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Esta disposición forma parte de las medidas que cada año se implementan para promover el movimiento interno, estimular la actividad hotelera y generar impacto positivo en las economías regionales durante los períodos de descanso extendido.
En segundo lugar, el feriado del Día de la Soberanía, originalmente previsto para el jueves 20, será trasladado al lunes 24 de noviembre.
En ese contexto, desde el comercio local se estableció que, el viernes 21 la apertura de los comercios será normal, con el fin de fomentar las ventas entre los sanjuaninos y el turismo que se espera que llegue por los días descanso y el desarrollo de la Fiesta Nacional del Sol.
En tanto que, se recomendó a los dueños de los locales comerciales que las puertas permanezcan cerradas el lunes 24.