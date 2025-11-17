lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para organizarse

Llega el fin de semana XXL, mirá cómo trabajará el comercio en San Juan

Las cámaras comerciales definieron el funcionamiento de los locales durante el fin de semana extralargo que se extenderá del 21 al 24 de noviembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionará el comercio en San Juan durante el fin de semana extra largo que se viene.

Cómo funcionará el comercio en San Juan durante el fin de semana extra largo que se viene.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan y la de Comerciantes Unidos dieron a conocer la decisión de atención durante el fin de semana extralargo que se extenderá desde el viernes 21 de noviembre hasta el lunes 24.

Lee además
¿la maldicion de calle mendoza? los locales sin inquilinos todavia preocupan a un tramo hipercomercial de san juan
Mercado inmobiliario

¿La maldición de calle Mendoza? Los locales sin inquilinos todavía preocupan a un tramo hipercomercial de San Juan
luz de esperanza en el comercio de san juan durante los primeros dias de ventas de articulos navidenos: que dijeron los referentes
Inicio de temporada

Luz de esperanza en el comercio de San Juan durante los primeros días de ventas de artículos navideños: qué dijeron los referentes

Cabe recordar que este finde XXL está motivado en que, el jueves 20 de noviembre de 2025 sería feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, el Gobierno nacional definió una modificación que combina un traslado y un día no laborable con fines turísticos.

En primer lugar, el viernes 21 de noviembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Esta disposición forma parte de las medidas que cada año se implementan para promover el movimiento interno, estimular la actividad hotelera y generar impacto positivo en las economías regionales durante los períodos de descanso extendido.

En segundo lugar, el feriado del Día de la Soberanía, originalmente previsto para el jueves 20, será trasladado al lunes 24 de noviembre.

En ese contexto, desde el comercio local se estableció que, el viernes 21 la apertura de los comercios será normal, con el fin de fomentar las ventas entre los sanjuaninos y el turismo que se espera que llegue por los días descanso y el desarrollo de la Fiesta Nacional del Sol.

En tanto que, se recomendó a los dueños de los locales comerciales que las puertas permanezcan cerradas el lunes 24.

Temas
Seguí leyendo

Suma satisfacción en el comercio de San Juan por la "facturación nivelada": esperan una ola de adhesiones y pretenden que se replique en el país

Los grandes medios de San Juan se unen para la súper previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025

La "planta mágica" sanjuanina que dicen que baja la presión y es cicatrizante

Un laberinto de 250 m de largo y dinos robotizados, los protagonistas del lugar especial para niños en la Feria

Un chico de 15 años viajaba en un colectivo de la Red Tulum, cayó al intentar bajar y terminó operado

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol: los escenarios a lo largo de la historia y un puñado de anécdotas de su 'primer padre'

Video: la fe libanesa en medio del paisaje montañoso de Rivadavia

Qué es el Planetario Hipatia, una experiencia inmersiva estelar que se hará en un rincón muy especial de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lisandro, el niño de 15 años que debió ser operado tras caer cuando bajaba del colectivo en Caucete. (Foto: El Bastón)
En Caucete

Un chico de 15 años viajaba en un colectivo de la Red Tulum, cayó al intentar bajar y terminó operado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

El tapado de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera
La historia de Nico Jorquera

El 'tapado' de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera

Te Puede Interesar

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Por Pablo Mendoza
La bodega sanjuanina Resero.
 De la retirada al crecimiento

Un regreso inesperado: Fecovita reactiva Resero en Albardón y trae esperanza de más empleo y más exportaciones

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial
Nueva reunión

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial

El ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, en la Legislatura en 2024. Ahora se prevé que vuelva a ir, como es costumbre. 
Previsiones

El Presupuesto de San Juan 2026 ya tiene fecha de ingreso a la Legislatura: qué confirmó Fabián Martín

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio