jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para agendar

Llega "Cerati bajo las estrellas", una mezcla de música y cielo sanjuanino

El evento se vivirá el próximo 1 de noviembre, en los Jardines del Auditorio Juan Victoria con patio de comidas y feria de emprendedores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene el show Cerati bajo las estrellas en el Auditorio Juan Victoria.

Se viene el show "Cerati bajo las estrellas" en el Auditorio Juan Victoria.

El próximo sábado 1 de noviembre, los Jardines del Auditorio Juan Victoria se convertirán en el escenario de una velada única. Bajo el cielo sanjuanino y con el marco imponente del anfiteatro llega “Cerati bajo las estrellas”, una experiencia sensorial que unirá música, gastronomía, arte y comunidad en un solo lugar.

Lee además
Las actividades con música, shows y ferias que se podrá disfrutar en San Juan durante el Día de la Madre.
La grilla completa

Música, arte, teatro y ferias en el fin de semana del Día de la Madre en San Juan
EMICAR explicó por qué no hay plásticos para los carnets de conducir en San Juan e informaron cuándo creen que se regularizará la situación.
Servicios

Desconcierto por la falta de plásticos para los carnets en San Juan: cuándo se solucionará, según EMICAR

El evento promete ser una verdadera fiesta al aire libre: un DJ set en vivo marcará el ritmo de la tarde, mientras un patio gastronómico ofrecerá sabores locales y propuestas gourmet para todos los gustos. Además, habrá una feria de emprendedores con productos regionales, cerveza artesanal y un Park Kids especialmente pensado para que los más chicos también disfruten.

Como broche de oro, el cierre especial estará a cargo de Boka Negra, una de las bandas tributo más destacadas del país, que rendirá homenaje a Gustavo Cerati con un show lleno de energía y emoción.

image

Los datos

-Día: Sábado 1 de noviembre – 19 hs.

-Lugar: Jardines del Auditorio Juan Victoria.

-Entradas anticipadas: disponibles en Farmacias Echegaray, Hoffmann y en la boletería del Auditorio.

-Entradas online en: entradaweb.com.ar/evento/093c2786/step/1

Temas
Seguí leyendo

Tras daños por las crecidas, terminaron las obras de reparación en cauces de dos departamentos sanjuaninos

Este año son 11 las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición: sus nombres y edades

Grooming en San Juan: el acoso sexual silencioso contra menores

Por las elecciones 2025, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes

Las hermosas imágenes que dejó el Segundo Festival de las Aves en San Juan

¡Y un día se hizo realidad!: Tras 21 años, el mítico trencito del Parque de Mayo vuelve a San Juan y será eléctrico

La Pampa del Leoncito se convirtió en el escenario de un set de música electrónica

¡Atención! Cortarán un importante tramo de Avenida de Circunvalación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Por el desarrollo de las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan.
Para tener en cuenta

Por las elecciones 2025, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Te Puede Interesar

EMICAR explicó por qué no hay plásticos para los carnets de conducir en San Juan e informaron cuándo creen que se regularizará la situación.
Servicios

Desconcierto por la falta de plásticos para los carnets en San Juan: cuándo se solucionará, según EMICAR

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué propone

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan
Atención inversores

Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan

En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)
Controles

Presos con teléfono dentro del Penal de Chimbas: las dos medidas que se tomarán en San Juan