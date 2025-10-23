Llega "Cerati bajo las estrellas", una mezcla de música y cielo sanjuanino

El próximo sábado 1 de noviembre, los Jardines del Auditorio Juan Victoria se convertirán en el escenario de una velada única. Bajo el cielo sanjuanino y con el marco imponente del anfiteatro llega “Cerati bajo las estrellas”, una experiencia sensorial que unirá música, gastronomía, arte y comunidad en un solo lugar.
El evento promete ser una verdadera fiesta al aire libre: un DJ set en vivo marcará el ritmo de la tarde, mientras un patio gastronómico ofrecerá sabores locales y propuestas gourmet para todos los gustos. Además, habrá una feria de emprendedores con productos regionales, cerveza artesanal y un Park Kids especialmente pensado para que los más chicos también disfruten.
Como broche de oro, el cierre especial estará a cargo de Boka Negra, una de las bandas tributo más destacadas del país, que rendirá homenaje a Gustavo Cerati con un show lleno de energía y emoción.
Los datos
-Día: Sábado 1 de noviembre – 19 hs.
-Lugar: Jardines del Auditorio Juan Victoria.
-Entradas anticipadas: disponibles en Farmacias Echegaray, Hoffmann y en la boletería del Auditorio.
-Entradas online en: entradaweb.com.ar/evento/093c2786/step/1