Las obras de tres artistas sanjuaninos, bajo la lupa

Victoria Oro, directora del proyecto “Interpretaciones del legado artístico y cultural de la Colección Familia Tornambé a la Historia del Arte de San Juan en la primera mitad del siglo XX”, comentó que la búsqueda resulta de este proyecto y uno de los objetivos es relevar obras que no pertenecen al Museo de Tornambe, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan.

“Sabíamos que los autores habían difundido mucho su obra en concursos, como regalos a conocidos u otros artistas de la época en que ellos circulaban o participaban de los círculos de arte o sociales en general. Sabíamos que ellos habían difundido bastante su obra”, explicó.

El año pasado, se comunicaron varias personas y se pudo relevar seis o siete obras, todas con su historia. Al respecto, Oro indicó que, “hacemos una pequeña entrevista con los dueños de esas obras y quedaron pendientes algunas personas que se comunicaron el año pasado y este año están en lista. Estamos comunicándonos con ellos de a poco para visitarlos, para hablar con ellos, para que nos cuenten la historia detrás de esas obras”.

image.png

En principio, con respecto al traslado de las obras, no está pensado pedirle o trasladar ninguna obra al Museo a no ser que algún propietario decida voluntariamente donarlas: “Lo que queremos hacer es relevarlas, saber de su existencia, completar un poco la historia visual de cada artista, inclusive anécdotas. Así que no estamos enfocados en ningún tipo de recuperación entre comillas, sino en saber qué obras hay, a qué familias pertenecen, cómo son, qué representan, qué se puede aportar al análisis formal del estilo pictórico de cada artista”, detalló.

image.png

La Directora del proyecto explicó que Julián Tornambé, que también era parte de la Universidad, donó la casa de su familia, que es donde está instalado el museo, para que funcione como un centro de creación y museo. “Investigar la vida y la obra de estos artistas es también hablar de la identidad de este lugar y poner en valor el patrimonio que guarda”, resaltó.

Quienes tengan obras o información sobre ellas pueden comunicarse con las autoridades a través de los siguientes medios:

Teléfono: 264 4234183 (de lunes a viernes de 8 a 12 h)

Mail: [email protected]

Instagram: museo_tornambe

Facebook: Museo Tornambé

*Con información de prensa de la UNSJ