Lágrimas de una famosa periodista sanjuanina al hablar de la muerte de su madre: se enteró haciendo el programa radial

Martín inició su alocución al micrófono diciendo "voy a tomar unos minutos nada más para decirles gracias, para decirles que en nombre de mis hermanos Sergio, Miguel (también conocido periodista), Gabriel y yo estamos profundamente conmovidos de vuestro cariño".

Confesó sobre cómo se enteró de la noticia: "Gracias a esta empresa, Estación Claridad, a todo su personal completo, a la enorme gestión de Ximena López Linares, que estuvo ahí al pie del cañón desde el minuto uno, como cada uno de ustedes y de Lucas, para poder llevar adelante la tarea que yo no podía. Yo no podía. Entonces, eso a nosotros nos llena el corazón. Y a todo el personal, porque yo estaba sentada aquí cuando llegó la noticia, que no fue una sorpresa. El fallecimiento de mi madre era un acontecimiento esperado, no por eso menos doloroso".

Además, reflexionó: "Uno cree a veces estar preparado para acontecimientos de este tipo, pero cuando ocurren no estás preparado nada. Entonces, pasa toda tu vida y es como caer en un abismo sin red, porque fue la mamá, fue la que te formó, la que te cuidó desde que eras una nena, y a mis hermanos igual. Entonces, tan importante para mí es decirles gracias, porque en ese momento se viene el mundo abajo. Y después decir, bueno, ya estamos sin red y hay que empezar a tejer redes, y esas redes se tejen con todos ustedes".

"Si bien la mami estaba mal hace tiempo, en este último tramo su agonía se nos hizo insoportable. Pero no por nosotros, porque siempre, por más que te digan que ella está desconectada, sentís que está viviendo un sufrimiento que, por su presunta desconexión, no lo expresa. Entonces, gracias a ese apoyo espiritual que tuvimos en los días previos a su fallecimiento, a todos los exalumnos del Colegio Don Bosco. Mi madre ha sido, por muchos años, maestra de primer grado. No voy a olvidar un mensaje que dice María, 'se fue mi seño Negrita'. Mi madre ha sido docente en ese establecimiento hace 40 años. Y a todas las escuelas públicas donde trabajó...", la recordó al aire.

"Yo siempre digo, lo que somos de buenos no fue obra nuestra, fuiste vos mamá. Por eso ese trayecto, cuando ocurre, nos pone en un lugar de absoluta vulnerabilidad. Ahí es donde cobra importancia a todos ustedes. La gente que nos quiere y las que no nos quieren, pero tú les dices, mira, la verdad que yo sé que esto es duro. Entonces, esto se recibe con muchísimo cariño también", concluyó.

María Silvia enumeró a una larga lista de personas que le mostraron su apoyo en este momento difícil. A su compañero de vida le dedicó unas sentidas palabras: "gracias a mi querido y amado Osvaldo, por su acompañamiento, su contención", remarcó.