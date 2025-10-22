La Pampa del Leoncito se convirtió en el escenario de un set de música electrónica

La inmensidad de la Pampa del Leoncito, en Calingasta, fue el escenario elegido por el dúo Rêverie para grabar su nuevo set de música electrónica, una producción audiovisual que fusiona paisajes únicos con sonidos melódicos y minimalistas.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El dúo mendocino Rêverie grabó un nuevo set de más de una hora en el imponente paisaje sanjuanino, combinando la música electrónica con la belleza natural del Parque Nacional El Leoncito.
La inmensidad de la Pampa del Leoncito, en Calingasta, fue el escenario elegido por el dúo Rêverie para grabar su nuevo set de música electrónica, una producción audiovisual que fusiona paisajes únicos con sonidos melódicos y minimalistas.
El dúo, integrado por dos DJs y productores originarios de Mendoza, se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas dentro de la escena electrónica melódica del país. En esta oportunidad, apostaron por registrar su música en un entorno natural imponente, donde el silencio del desierto altoandino y el cielo diáfano del Parque Nacional El Leoncito se convierten en parte de la experiencia sonora.
El set, que tiene una duración de poco más de una hora, fue filmado en distintas locaciones de la pampa, un sitio reconocido por su extensión y su belleza árida, ideal para producciones audiovisuales que buscan resaltar la conexión entre arte y naturaleza.