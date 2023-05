La "maldición continúa": los inconvenientes que demoran la obra de la Escuela de Música

Actualmente no se ve mucho movimiento en la zona, y pese a que se calculaba contar con el edificio inaugurado sobre marzo de este año, estamos a mayo y lo que falta es demasiado. Tiempo de San Juan dialogo con Hugo Fernández, secretario de Obras de la UNSJ quien confirmó que, si bien los trabajos no están 100% paralizados, el ritmo que esperaban tener a esta altura no es el mejor.

image.png Así se ve actualmente el terreno donde está el edificio de la Escuela de Música (Fotografía: Gabriel Iturrieta)

Sin duda el principal inconveniente que enfrenta hoy en día la universidad y que provoca la demora en la obra es la inflación y sobre todo la actualización de precios que materiales para la construcción están teniendo prácticamente de manera semanal. “El financiamiento estaba en su totalidad, bajo un sistema preparado para un salto de redeterminaciones de precios cuando son superiores al 5%. Con los índices inflacionarios que tenemos y la situación en la construcción hay uno o dos saltos por mes y eso genera un inconveniente desde lo administrativo. Eso es básicamente el problema que tenemos y lo que estamos tratando de destrabar. Hay que tener en cuenta que la empresa trabaja con los importes que se licitaron en el año 2021, eso lleva a que haya un atraso”, aseguró el funcionario universitario.

Pero eso no es todo. Desde Nación, que son los encargados de financiar la obra, no están enviando los fondos en los tiempos correspondientes, por lo que la empresa no puede seguir avanzando. Respecto a esto, Fernández comentó que a finales del 2022 la UNSJ se hizo cargo del pago de algunos certificados de obras, pero lamentablemente no cuenta con la espalda financiera necesaria para hacer frente a todos los gastos, por lo que solo resta esperar los tiempos de Nación, que no suelen ser los mejores.

Ante este panorama se están realizando todas las gestiones necesarias no solo para actualizar los fondos sino para destrabarlos y poder continuar con una obra que actualmente solo tiene el 40% de avance.

“Lo que resta por hacer tiene un componente importante de inversión en lo que es carpintería de aluminio, vidrios, aire acondicionado, pisos, un ascensor. Esos rubros significan una inversión bastante fuerte e importante, con precios que no son estables y eso trae incertidumbre para la empresa. Si a eso le sumamos la demora de los desembolsos de Nación la situación no es del todo deseable”, puntualizó Hugo Fernández.

Al ser consultado sobre la estimación de fecha que manejan para la inauguración de la obra teniendo en cuenta estos nuevos inconvenientes, el funcionario prefirió ser prudente y no aventurar nada, debido a que se están llevando a cabo las negociaciones para darle continuidad a los trabajos en el corto plazo. “No voy a decir que esta parada, pero si estamos trabajando para darle continuidad”, finalizó Fernández.

En el pasado, el ex rector Oscar Nasisis, calificó a la obra del edificio de la Escuela de Música como “una obra maldita”, ya que desde sus inicios presentó distintos contratiempos que llevaron incluso a casi perder el terreno donde hoy se eleva la estructura principal. Con una disputa, idas y vueltas desde la década del 60, finalmente en el 2014 se llamó a licitación, pero la empresa Salmax, a cargo de la obra, la abandono al cabo de un año, dejando solo el 33% del proyecto.

Pasaron los años y pasaron también las promesas, gestiones que no llegaban a buen puerto y la peregrinación de los alumnos de la Escuela de Música compartiendo clases entre el Auditorio Juan Victoria y un edificio que quedó obsoleto. Finalmente, tras varios llamados desierto, en 2021 se firmó contrato con la empresa Panacam SRL con un presupuesto inicial de 117.081.000 pesos y el plazo de ejecución es de 360 días.

Originalmente la obra debía entregarse en septiembre del 2022, pero con el panorama actual, no solo se estira la fecha, sino que no hay precisiones en un horizonte cercano para que los estudiantes del reconocido Departamento de Música de la UNSJ puedan contar con un edificio propio, un sueño que lleva trunco varias décadas.