La justicia popular, los "hijos de" y la burbuja del silencio

Relaciones Policiales (división de comunicación de las fuerzas de seguridad) dio a conocer el hecho el 15 de octubre a las 13.15, después de enviar el parte oficial con otras informaciones. “En el lugar un vehículo Renault Sandero, conducido por un menor, impacta y ocasiona lesiones a otro menor. A raíz del lamentable hecho, ha fallecido esta menor. Por razones legales y deontológicas, no se difunden imágenes del siniestro”, dice parte del comunicado. Si bien se protege la identidad del conductor porque así lo establece la normativa (es menor de edad), no había data sobre el contexto en el que se produjo el accidente, ni el horario, ni la calle, tampoco que se investigaba que el conductor que mató a Lucía Rubiño Montilla estuviera picando con otros autos en la coqueta zona rivadaviense.

A modo de paralelismo, el 6 de septiembre pasado Relaciones Policiales envió un parte en donde informa de una manera distinta un accidente que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un menor. Se explica que el siniestro fue en Ruta 20, a la altura del kilómetro 17 al este de calle Zapata, que un automóvil conducido por un mayor de edad colisionó contra la bicicleta en la que circulaba el adolescente, que terminó muriendo luego de ser embestido por el vehículo de mayor porte. Hay diferencia.

Ante el pedido de información por parte de este diario, hubo hermetismo policial. Poco a poco, en las redes comenzaron a multiplicarse los tuits de adolescentes furiosos con la tragedia, algunos de los cuales fueron testigos del episodio fatal. Fue así como trascendió quiénes eran los apuntados, muchos de los cuales hijos de conocidos profesionales del derecho de la provincia. Y es en este punto donde estalla el caso. La sociedad exigía respuestas. Qué pasó y por qué, era poco lo que se sabía sobre un caso tan impactante.

En la noche del 15, hubo comunicación oficial. Se supo que hubo una juntada de chicas en la casa del juez de Paz de Zonda, Octavio Caballero -que no estaba en la provincia-, que había un adulto responsable en el encuentro de adolescentes, que hubo llamados al 911 de vecinos alertando sobre las picadas en el barrio, que los jóvenes de las picadas no estaban invitados a la reunión de amigas, que fue la Policía, que hubo un stop pero después volvieron a picar de una forma no tradicional pero que se usa entre los amantes de la velocidad hasta que finalmente terminó registrándose el trágico accidente. Lucía Rubiño falleció en el hospital. El conductor, menor de edad, quedó bajo guardia policial. El resultado de las pruebas de alcohol y drogas no se informarán, de acuerdo a lo indicado por la Justicia de Menores. Y un mayor de edad en la mira, hijo de un miembro del Tribunal Oral Federal. Es que aún no determinan si fue partícipe del hecho.

La información llegó tarde. Y los silencios fueron reemplazados. Las redes hicieron lo suyo. Incluso hubo hasta una guerra tuitera entre adolescentes.

La incredulidad en el peso de la justicia sobre los "hijos de" tiene un antecedente en el pasado sanjuanino. Se trata del caso de El Pinar, ocurrido en 1989. Francisco Merino, Fernando Aguirre, Sergio Quintana, Alejandro Orozco, Gustavo Centeno, Marcelo Gallardo, Sergio Landa, Sergio Brazzolotto, Juan Antonio González, Andrés Di Febo, Alfredo Landa y Alfredo Gómez fueron quienes participaron de la doble violación de El Pinar, todos apellidos conocidos en la provincia y de cierto prestigio en algunos círculos sociales. En cuanto a la Justicia, Gallardo, Landa (Sergio), Brazzolotto y González, fueron condenados por violación, pero cumplieron su sentencia en libertad por ser menores. Muy convenientemente Merino, Di Febo, Landa (Alfredo) y Gómez pasaron algún tiempo en prisión, pero quedaron en libertad por oportunos beneficios judiciales. Y finalmente Aguirre, Quintana, Orozco y Centeno, nunca fueron atrapados y todavía continúan prófugos de la lenta justicia sanjuanina.

Mucho más recientes fueron las denuncias públicas que hizo una joven sobre acosos y episodios de violencia en marzo del 2022. Fue tal la avalancha de testimonios, que la Justicia abrió de oficio una investigación. Los apuntados, todos hijos de personas influyentes. El escrache no se terminó transformando en denuncias efectivas en Tribunales porque no hubo voluntades dispuestas a declarar. Las conexiones y el entretejido de negocios entre los padres pudieron más.

Será clave qué termine pasando en la Justicia. Las fuentes confirmaron que se corrían picadas en el lugar de la tragedia e indicaron a este medio que el chico de 16 años, que conducía el Renault Sandero que embistió y mató a Lucía Rubiño Montilla, podría pasar cerca de 60 días detenido en el Instituto Nazario Benavidez. Además se supo que hay un video que muestra una maniobra peligrosa del conductor de una Toyota Hilux, lo que está siendo investigado. Se supo que ahora buscan limitar el acceso a la información para evitar pedidos de nulidad.

Las experiencias con gente poderosa en el banquillo dejaron cicatrices en el entramado social. La doble vara estuvo más expuesta que nunca. Se expuso por la complicidad que genera el silencio, que huele a protección cuando no hay voces oficiales que comuniquen de igual modo episodios similares. Esto también es San Juan.