La historia de Juan Valentín, el bebé que busca familia adoptiva en San Juan

"Se ha manifestado en la convocatoria, sí tiene una discapacidad, pero esto es relativo. Ustedes saben que no podemos tener la última palabra porque siempre hay adelantos médicos, hemos tenido experiencias de chicos en las mismas condiciones y estimulados, y con el tiempo que requiere para los diversos tratamientos han podido salir adelante. Es un chico alegre, es un niño hermoso, no estamos hablando de lo físico, sino aparte de sus características, es un niño alegre", describió la jueza Marisa Valdez, titular de Familia de Cuarta Nominación, que acaba de lanzar e n San Juan una Convocatoria Pública Adoptiva para adoptar a Juan Valentín, un niño de un año de edad.

La jueza contó que se llega a esta instancia cuando ya se agotaron las posibilidades de conseguirle familia por el mecanismo tradicional. Indicó que "en el Registro Único de Adopciones (RUA) hay una gran cantidad de adoptantes, pero por diferentes circunstancias no todos desean paternar o maternar un chiquito que tiene algún tipo de afección física, alguna discapacidad. Sí hay, sí existen personas que dicen que no tendría problema hacerlo si me convocan para poder criar un niño con alguna discapacidad. Pero por lo general, cuando los convocamos, por ahí depende de la discapacidad".

Juan Valentín tiene un cuadro de salud que requiere por el momento de internación domiciliaria. Según lo que comentó la magistrada, dentro del RUA varias personas fueron convocadas pero cuando les exponía cuál era el problema del pequeño, cuáles eran sus afecciones físicas, cuál sería el tratamiento a seguir, se tomaban su tiempo y después decían que no.

Contó que el niño está bajo el cuidado de una residencia desde que nació y se reservó los motivos por los cuales sus padres biológicos no lo criaron. "Es una cuestión secreta que está solamente reservada para él cuando él decida conocerla", indicó Valdéz.

"Con los estímulos va no sé si lentamente o no, pero los niños responden de forma inmediata por ahí a los tratamientos y nos sorprenden verdaderamente. Así es que yo tengo mucha esperanza de que así sea con Juan Valentín", dijo sobre el estado de salud del pequeño.

El perfil de familia para Juan

La jueza, en diálogo con Estación Claridad, aclaró que los potenciales adoptantes deben tener un tiempo y también manejar una variable económica, "porque los menores de edad tienen necesidades afectivas, pero también materiales, y eso no podemos dejarlo a un lado".

"Buscamos ese perfil, con esta capacidad de paternar, de maternar, y que justamente cumplan con una serie de requisitos, que va a ser el RUA el que va a tomar las entrevistas pertinentes. Se llaman entrevistas de despeje, por ahí pueden venir, ojalá, digo, 200 pretensos adoptantes, y de ahí no es decirle que sí al primero que venga. Realmente se toman las entrevistas y son profundas, no es una entrevista simple, porque justamente se trata de un niño, entonces al que hay que cuidar, y hemos cuidado desde que ha nacido".

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas para poder presentarse a adoptar a este bebé? "Cualquier persona, sea soltera, que está bajo una unión convivencial o un matrimonio, puede pretender adoptar a Juan Valentín. Los requisitos son que tengan más de 25 años y que, si por ejemplo están en una unión convivencial o están casados, unidos en matrimonio, uno de los dos tiene que tener más de 25 años", informó la jueza.

"Por lo demás, el equipo técnico del RUA será el que evalúe y luego me mande las carpetas que consideran que tienen el perfil para poder afrontar el cuidado, la asistencia afectiva y material de Juan Valentín", explicó.

image.png La jueza Marisa Valdéz abrió la convocatoria pública adoptiva para el bebé de San Juan.

Sobre cómo se define la adopción, Valdéz dijo que es su decisión, pero que detrás suyo hay un equipo interdisciplinario.

Recordó que la normativa se modificó en el 2015 y a partir de allí ingresaron otros requisitos para adoptantes: "una de las modificaciones fue esto, que antes históricamente, si no estaban unidos en legítimo matrimonio, no podían ser pretensos adoptantes. Los convivientes no podían , las personas solas no podían".

Cómo funcionan los hogares del Estado

¿Qué pasaría con Juan si eventualmente no hay postulantes o si hay interesados en adoptarlo pero ninguno califica? "La verdad que no quiero ni pensar que no va a haber, tengo la ilusión de que lo haya. Si no, tendrá que seguir en una institución del Estado", dijo la jueza.

Se trata de hogares que son dependientes del Estado, más precisamente de la Dirección de Niñez cuando son menores de edad. No hay para mayores de edad, salvo casos de extrema vulnerabilidad y es temporal. En el caso de los niños que necesitan una mayor protección, pueden permanecer en una residencia del Estado.

"Son hogares dependientes de la Dirección de Niñez y hasta que cumplen la mayoría de edad pueden permanecer. Una vez que están en residencia, cuando ya está judicializada la causa, empezamos a trabajar para su desinstitucionalización. Esto es porque nosotros no podemos dejar un niño que permanezca en un hogar del Estado por más bien cuidado esté", destacó.

El control y las fiscalizaciones en lo que respecta al órgano administrativo corren por la Dirección de Niñez, pero el control de legalidad lo lleva la Justicia.