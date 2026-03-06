viernes 6 de marzo 2026

Novedades

La Feria Agroproductiva llega con una ruleta de premios y propuestas por el Día de la Mujer

La primera edición del mes del tradicional evento se realizará este sábado 7 en el Paseo de las Palmeras, con más de 120 feriantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Feria Agroproductiva se realizará este sábado con una ruleta de premios y propuestas por el Día de la Mujer.

La Feria Agroproductiva de San Juan iniciará su calendario oficial este sábado 7 de marzo, de 9 a 13:30 hs, en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo. En esta oportunidad, el encuentro tendrá una temática especial en homenaje al Día Internacional de la Mujer, con boxes de regalos y combos elaborados por los propios feriantes, pensados para celebrar y agasajar a las mujeres en su día.

Más de 120 feriantes sanjuaninos ofrecerán frutas y verduras frescas, aceite de oliva y aceitunas, panificación artesanal y saludable, vinos, conservas, miel, dulces y otros productos regionales que reflejan la identidad productiva de la provincia.

image

Como novedad, se realizará la presentación oficial de la Ruleta de Premios, una propuesta lúdica que busca incentivar el recorrido por los distintos stands. Quienes realicen dos compras a expositores diferentes podrán participar y acceder a premios hasta agotar stock.

Además, organismos e instituciones públicas estarán presentes brindando servicios e información a la comunidad:

El Ministerio de Salud, a través de la División Epidemiología, actualizará gratuitamente el calendario de vacunación mediante el Vacunatorio Central.

El Ministerio de Gobierno contará con la participación de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la Dirección de Cultos y ONG —con organizaciones inscriptas en el RUCO— y la Secretaría de Tránsito y Transporte, que ofrecerá asesoramiento y entrega de tarjetas SUBE.

Por su parte, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos realizará el canje de botellas plásticas con tapa por una “matadora” para la mosca de los frutos, además de brindar información sobre control de plagas agrícolas y exhibir insectos biocontroladores producidos en la BioPlanta San Juan.

