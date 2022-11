La ejemplar historia de 'Nico', el jardinero del Gran San Juan

WhatsApp Image 2022-11-14 at 13.47.29 (2).jpeg Este fanático hincha de River disfruta con su trabajo a cualquier altura del año.

“Trabajo de la jardinería más o menos de los 20 años. Empecé trabajando en una empresa que se llamaba ‘Green Garden’. Ahí estuve 4 años y de repente me salió otra oportunidad de trabajo como tractorista en una finca. La acepté, pero la cosa no salió como esperaba y me terminé quedando sin trabajo. Durante un tiempo la pasé mal”, comentó introduciéndose en su historia laboral el padre de Tiziana y Bianca.

Semejante panorama puede minar la autoestima de más de uno, pero para Nico fue una nueva oportunidad de empezar, de sacudirse el espíritu y las pilchas de grafa y volver a demostrarse a sí mismo que querer es poder: “Conseguí una tijera y un serrucho y empecé a irme en bicicleta a podar a Pocito, de Pocito a Santa Lucía. De ahí a Rivadavia. Era un sacrificio impresionante. Después saqué una máquina de cortar el pasto en cuotas y la cargaba en el portabultos de la bici con las tijeras, la anchada, la pala y así me iba a laburar. Por suerte, después compré una motito, el carrito y más herramientas. Después pasé a tener una camioneta y ahora ando en una motocarga. Fue muy sacrificado, no fue tan fácil”.

WhatsApp Image 2022-11-14 at 13.47.29 (3).jpeg Empezó con una bici, un serrucho y una tijera, pero con el tiempo se fue armando su gran equipo de herramientas.

“Después de los 3 años empezaron a salir muchos clientes y ya cuando uno tiene clientela empezás a crecer. Ahí comencé a comprar cosas para nosotros, para mi familia, porque no teníamos nada. Me hice una clientela muy buena. Pasaban gobiernos, todos hablaban de crisis y de cosas difíciles en Argentina, pero yo seguía creciendo porque, como ahora, me mataba trabajando. Sí el cliente puede a las 13:00, a las 13:00 estoy ahí, aunque hagan 45 grados de calor”, añadió el esposo de Gisela.

Tal repaso, como quedó plasmado en el gesto de su cara, le reforzó aún más su idea de ir siempre al frente defendiendo sus ganas de progresar: “No fue nada fácil. Todo el mundo me decía que me iba a sonar de hambre, que iba a pasar muchas necesidades. Pero demostré que en cualquier trabajo que uno haga, si se es constante, se puede crecer. No hace falta tener un sueldo fijo para crecer. Ahora tengo muchos proyectos, uno de ellos son unas canchas que estoy armando para alquilar. Me gusta mucho mi trabajo, me encanta. Me gusta trabajar, por ahí soy un ‘brutazo’ trabajando, pero amo el laburo que hago”.

Después de una década y media -y algunas monedas más- custodiando rincones diminutos, jardines normales y hasta grandes parquizados, este fanático hincha de River Plate tiene muchas anécdotas para narrar, pero las primeras que le invaden la memoria, como si aún no las terminase de comprender, lo llevan a sus comienzos: “Cuando empecé salía con la bicicleta llena de cosas y por ahí me pegaba unos golpes importantes, principalmente en el Centro que hay más tránsito. Yo me quedaba esperando que la gente me viniera a ayudar, pero todos pasaban por al lado mío y ninguno me ayudaba a levantarme, a recoger las máquinas. No hacían nada”.

Pero llevando esta suerte de balance a un terreno más positivo, el también amante de los autos antiguos dijo: “Este trabajo me ha permitido conocer a mucha gente, hacerme muchos amigos y esa gente me ha hecho crecer un montón. Si tengo que dar nombres, tendría que estar un rato lindo dándolos. Estoy muy agradecido del cliente que es constante, que confía, que va a recomendando. Agradezco mucho a Dios y también estoy muy agradecido con aquel cliente que me llama solo para hacer un trabajo”.

“Mi sueño es poder darle trabajo a la gente, no me interesa si me da ganancia. Sería espectacular ayudar a la gente, salir a crear cosas para darle de comer a distintas familias. Si Dios quiere, y me da fuerza, quiero seguir soñando en grande. Aunque vea que es difícil, no importa, yo sueño en grande", concluyó Nico, este laburante del Medanito, ahora propietario de 'Perfect Garden', que disfrutan en el Gran San Juan.