'La danza en la escuela', la herramienta escolar Made in San Juan

El 90% del contenido del libro es en base a experiencias de Matías, por lo que da fe que cada herramienta brindada puesta en práctica sirve. “He estado muchos años trabajando en institutos, como jurado en certámenes en algunas provincias y he tomado clases con profes de muchos países. Con cada una de estas actividades he ido construyendo una metodología, una herramienta. Todo lo que trato en el libro lo he implementado con mis alumnos y sé que funciona. Obvio depende mucho del profe, pero todo lo que está en el libro sé que funciona porque lo he trabajo con alumnos en las escuelas”, resalta.

Lo positivo es que el material didáctico está destinado a docentes que van a trabajar la materia danza en la secundaria, pero también a alumnos, maestros de otras materias como comunicación o literatura. Además, los ejercicios se pueden adaptar, ya que presenta distintas variantes, para poder trabajar con chicos de diferentes edades.

Matías resalta que, si bien hoy el libro puede adquirirse contactándose con él, espera en el corto plazo que se encuentren en librerías, ya que ha entablado charlas con una librería de San Juan y dos de Mendoza. Pero sus ambiciones van más allá. Manifiesta que su sueño es poder introducir el material en las escuelas, para que pueda llegar a todas las escuelas de las provincias de manera gratuita.

“Todo esto es una locura y como que no caigo todavía. Todo el tiempo estoy recibiendo mensajes de ex profesores, de docentes con quienes quizás nos hemos encontrado en algún evento. Pensar en ser un escritor me parece un montón, hoy por hoy solo tengo esta publicación que la defiendo como si fuera un hijo. Hasta ahora todas las devoluciones son buenas, pero estoy abierto a la crítica para mejorar”, comenta Montivero.

Si bien ya tiene en mente su próximo esquema de publicación Matías quiere llegar a la mayor cantidad de personas posibles con esta obra, por lo que está preparando charlas y talleres para que se conozca el contenido del libro y se pueda incorporar en las escuelas sanjuaninas. Todos aquellos que quieran acceder a un ejemplar lo podrán hacer contactando a Matías por sus redes sociales @maty_montivero o en Facebook.