La consulta anual, la clave para la detección temprana del cáncer de mama

En ese sentido, recordó que cuando la enfermedad se detecta en las primeras instancias de su desarrollo, la paciente puede hacer un tratamiento que no sea agresivo o invasivo, pudiendo no solo superar la enfermedad, sino también preservar la mama. Pero ese no es el único aspecto importante. Generalmente el rol de las mujeres en el seno familiar es muy importante, por lo que una detección temprana permitirá que pase menos tiempo transitando la enfermedad, teniendo un menor impacto en la familia y el entorno de la paciente.

Para ello, una correcta detección temprana se basa en una consulta anual que debe incluir dos estudios fundamentales: la ecografía mamaria y la mamografía. “Los dos estudios aportan diagnósticos más tempranos que uno solo. Todos los años hay que hacerse los estudios. Si bien el autoexamen no se debe dejarse de lado, hay que acompañar con el control médico anual”, enfatizó Buteler.

Campañas preventivas sobre el cáncer de mama y una maratón para toda la familia

El Sanatorio Argentino desde su concepción puso el foco en la salud femenina. Es por ello que cada octubre lleva adelante diversas actividades promoviendo la información y concientización sobre el cáncer de mamas.

“Estamos convencidos que la difusión, la comunicación, el conocimiento sobre la importancia de esto es lo que va a ir dando sus frutos a través del tiempo y disminuyendo la cantidad de mujeres que mueren por cáncer de mamas en el mundo. En las campañas que hacemos en octubre sobre la detección precoz de cáncer de mamas y la maratón que tiene cada vez más convocatoria, vemos que la mujer realmente está involucrada en combatir esta enfermedad que tantas muertes produce”, asegura el director médico del sanatorio.

Durante este mes se llevarán a cabo charlas a cargo del equipo médico del Sanatorio, como así también campañas con el tráiler sanitario en distintos departamentos, sobre todo en comunidades donde hay pocos recursos.

Además, el sábado 26 de octubre desde las 8:30 se llevará a cabo la maratón “Juntas contra el Cáncer de Mama”. Este evento tiene como objetivo promover la concientización sobre el cáncer de mama, fomentando el diagnóstico temprano y brindando apoyo a todas aquellas personas que atraviesan o han superado esta enfermedad.

En esta edición se sumará la categoría “kids” para que los más pequeños puedan disfrutar y sumarse a la causa. Los niños y niñas recorrerán acompañados por personal especializado, haciendo de la maratón una experiencia divertida y memorable para toda la familia.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 14 de octubre hasta agotar las remeras, ingresando ese día en este link: https://www.eventbrite.com.ar/e/maratoncaminata-juntas-contra-el-cancer-de-mama-2024-tickets-1033755790397. Los primeros 3.000 inscriptos tendrán la remera del evento, pero todos los inscriptos podrán acceder al número con el que realizarán la carrera y al finalizar participarán de sorteo de grandes premios.

La cita es el sábado 26 de octubre, desde las 8:30 hora de concentración en el Estadio Aldo Cantoni (Urquiza y San Luis) para iniciar la actividad sobre las 11 de la mañana. La actividad Cuenta con la organización y colaboración del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y con Jerárquicos Salud.