La comunidad LGBTIQ+ de San Juan, en alerta por el cierre de INADI

Medida oficial El Gobierno anunció que cerrará definitivamente el INADI: "No sirve para nada"

En dialogo con Tiempo de San Juan , Lautaro Castro, presidente del Consejo Provincial de la Diversidad, aseguró que no solo le parece una mala noticia, sino que además le genera tristeza.

“Creo que es un retroceso en términos de una conquista que ni siquiera tiene que ver con una cuestión política, porque el instituto existe desde 1995. En San Juan se trabaja articuladamente con INADI para abordar casos que tiene que ver con la discriminación y estigmatización, sobre todo de personas el colectivo LGBTIQ+”, comentó.

image.png

Y agregó: “Me parece que viene como parte de un plan sistemático y no es casual que pongan en agenda estas políticas que abordan cuestiones de género y diversidad, donde mucha gente puede sostener la idea de que el ajuste que plantea el gobierno nacional se justifica con el cierre de estos espacios. No es casual que en esta vorágine y en esta circunstancia se vuelva a poner en agenda esta situación, sobre todo para que mucha gente crea o vuelva a creer que las existencias de estos espacios implican gastos exorbitantes que impiden a la gente comer. Es parte de un plan que no es casual y que nos demanda pensar en líneas de acción”.

Por su parte, Daniel Rojas, principal referente de La Glorieta, aseguró que el cierre de INADI representa una “pérdida lamentable”. “Estamos en una realidad bastante complicada, porque el INADI no es solo para las minorías sexuales, sino para toda la población en general, sea por género, por identidad, por nacionalidad. Esta institución defiende los derechos de las personas”, dijo.

image.png

A Daniel le toca muy de cerca esta situación, ya que señala que gracias a la intervención de INADI, pudo sostener su trabajo, el cual tiene actualmente. “Así como yo, hay un montón de gente que la verdad el INADI los ha ayudado mucho”, reconoce.

La representante de las meretrices de San Juan, Mónica Lencina, también se expresó sobre esta situación. “Para nosotros es lamentable, ya que es una herramienta importante para denunciar discriminación que sufren las compañeras, no solo por su elección de ser trabajadoras sexuales, sino por identidad de género”, dijo, recordando además que una línea clara de este gobierno es ir contra los derechos conquistados por las minorías disidentes, y una forma de hacerlo es acabar con una herramienta tan importante como es el Instituto.

image.png

“Mi pregunta es dónde iremos a reclamar, dónde se van a tomar las denuncias, porque la Justicia nunca le dio importancia, porque no es delito, y en una comisaría no atienden. Entonces, ¿dónde vamos a ir con estas demandas? ¿Dónde vamos a terminar nosotras denunciando atropellos? Si ya con INADI discriminaban, insultaban, agredían, ahora no vamos a poder hacer nada”, reflexionó Lencina.

Quien también opinó al respecto es Verónica Araya, de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina). La comunidad trans es una de las disidencias que más se ha acercado a INADI, ya que la discriminación que sufren sobre todo las mujeres trans sigue presente en la actualidad.

Sobre esta situación, Araya comentó: “Esta noticia nos tiene consternadas, preocupadas, preocupados, preocupades por estas acciones que se vienen a dañar. Sabemos que el INADI se logró a través de mucha lucha para tener una herramienta de defensa. Hoy nos encontramos con la noticia que nos quieren sacar esta herramienta”.

image.png

Y continúa: “La verdad que es lamentable. Esto habla de un Estado ausente y cada vez peor. De aumento de hechos de discriminación y violencia donde no tendremos donde reclamar, donde resguardarnos o quien nos defienda. Al no tener esta herramienta, esto hace que se profundice la discriminación y la violencia. Es un dolor muy grande que tenemos en la comunidad LGBTIQ+ a nivel nacional”.

El cierre de INADI y el segundo intento de Javier Milei de acabar con la institución

No es la primera vez que INADI está en la mira del presidente. Si cierre definitivo estaba incluido dentro del mega proyecto de la Ley ómnibus, que no tuvo el aval de los diputados y regresó a comisiones.

En el artículo 348 del proyecto original que el Presidente entregó al Congreso plantea derogar la Ley N° 24.515, que fue la que en su momento fundó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). De esta manera, ese organismo también desaparecería, al igual que otros, como el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, aunque el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sí se mantendrá.

Según explicó el vocero, el organismo que había sido creado para combatir toda forma de discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país.

“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz. Y agregó: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.