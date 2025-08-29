Hugo Flores , líder de la banda sanjuanina de cuarteto Omega , se mostró dolido y enojado tras enterarse de que su grupo no formará parte del show del sábado 6 en el Arena Maipú de Mendoza , junto a DesaKTa2 . La noticia, que tomó por sorpresa a la banda, motivó que Flores grabara un video que rápidamente se volvió viral en Instagram, acumulando miles de “me gusta” y comentarios de apoyo de los seguidores.

En el video, el músico expresó su indignación no solo por la cancelación del show, sino también por las consecuencias que esta decisión genera para las 30 personas que dependen laboralmente del grupo. “No puedo creer que todavía haya gente tan hdp y tan maldita que se ca... en la fuente laboral de 30 personas que trabajamos en el grupo”, afirmó Flores, visiblemente afectado.

La bronca de Hugo de Omega contra DesaKTa2: aseguró que los bajaron de un show en Mendoza

El cantante explicó que la decisión de bajarlos del show fue tomada por la producción de DesaKTa2, mientras que la productora de Mendoza, Big Box, quedó sorprendida y no sabía cómo manejar la situación. Hugo agradeció la predisposición de José y su familia, encargados de la organización local, quienes ya están trabajando para reprogramar la presentación de Omega en la provincia.

Flores también se dirigió directamente al público mendocino, asegurando que la banda espera poder presentarse en Mendoza y que cualquier novedad será anunciada en sus redes sociales. “Gracias a todos los que ya nos habían mandado que tenían su ticket para vernos el sábado 6, gracias por toda la buena energía que siempre nos tiran, y ojalá que nos veamos ese sábado o nos veamos prontito”, dijo.

Más allá de la bronca, Hugo Flores dejó un mensaje claro sobre la importancia del trabajo en la industria musical y el respeto hacia quienes dependen de ella. La situación generó un fuerte apoyo de los fans de Omega, que expresaron su solidaridad y lamentaron la cancelación, mientras esperan que se confirme una nueva fecha para disfrutar del grupo en Mendoza.