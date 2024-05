Infidelidad: conocé cómo es el perfil psicológico de un infiel

En primer lugar está el infiel situacional. Es la persona que decide ser infiel por un motivo concreto, ya sea una crisis personal o de pareja, una situación que de repente surge en una salida o un viaje y que no se programó, el pago a un-a profesional, o algo que nada tiene que ver con su pareja.

Son hechos en su inmensa mayoría esporádicos, que le provocan inseguridad necesidad de reafirmación, en otras ocasiones buscan algo más, algo diferente fuera de su relación, sentirse vivos, jóvenes, capaces de poder aun conquistar y seducir a alguien…

En segundo lugar tenemos los vengadores, están enfadados con sus parejas. Su principal preocupación no es el hecho de mantener una relación sexual, sino redimirse. La infidelidad puede ser un despecho o venganza, por el hecho de que la otra pareja tenga una aventura.

Y en tercer lugar tenemos al infiel crónico, es infiel únicamente por el placer de la conquista, necesita saber, y a la vez sentirse deseado-a por otras personas que no sean su pareja. Seducir le provoca adrenalina y no puede vivir sin ese sentimiento constante. Es difícil que este tipo de infiel se arrepienta de verdad o quiera cambiar en un futuro. Su actuar se ha convertido en una manera de vivir al límite.

¿Qué personalidades son más propensas a la infidelidad?

Las arriesgadas: Son personas que quieren vivir su vida al límite y si eso incluye tener varias relaciones al mismo tiempo, lo harán porque les parece excitante y parte de la aventura de vivir.

Las dominantes. Personas con poder económico y/o con carisma irresistible serán más propensas a ser infieles porque se sienten invulnerables, son extrovertidas y tienen un ego bastante grande.

Las vanidosas y narcisista . Son personas que utilizan el chantaje emocional como moneda de cambio en sus relaciones de pareja, para llevarse siempre la razón o subestimar al otro. En esta medida, ven el amor como un sentimiento pasajero que lleva intrínseco el engaño.

Las pasionales. Para estas personas la seducción y la sensualidad son componentes fundamentales de la vida y no les puede faltar; de manera que les cuesta mantener relaciones largas y deben insistir una y otra vez en despertar su libido con nuevas parejas.

Detalles que pueden hacerte ‘sospechar’.

No siempre nos enteramos de que nos están siendo infieles y hay ocasiones en las que la otra persona es la última en enterarse de que su pareja le ha sido desleal.

Pero si no eres de los que miran para otro lado cuando ves cosas que no te cierran , hay algunas preguntas que podrías hacerte para saber si tu pareja te está siendo, supuestamente, infiel. Aunque ya te advertimos que no son infalibles y que siempre, si intuimos algo, lo mejor es preguntar abiertamente a la otra persona.

Quizás te lo niegue en principio, de tache de loco-a, o paranoico-a, pero ya sabra que tu sientes algo dentro de ti que no te cierra y si la persona tiene algo que decirte y le queda algo de sinceridad quizás sea el paso primero para la confesión de la infidelidad.

Estas son las preguntas que podrías plantearte sobre tu pareja si crees que podría estar siendo infiel:

¿Sus horarios no son los mismos de antes? Si siempre llegaba a la misma hora del trabajo y nada aparentemente ha cambiado en su trabajo o en sus tareas, puede ser sospechoso que de repente, sin motivo objetivo, empiece a llegar más tarde a casa o a tener viajes que nunca antes había tenido.

¿No sabe qué responder cuando preguntas dónde ha estado? Hay personas que saben mentir muy bien y es necesario huir de ellas, pero también hay otras que no saben engañar y a las que se puede pillar simplemente preguntando algo tan sencillo como dónde ha estado. Si duda, titubea o busca alguna excusa para no responder con naturalidad, puede ser una pista de que estaría siendo infiel o que al menos tiene algo que ocultar.

¿Tiene cambios de humor? Puede que eso solo sea una señal de un pico de estrés en el trabajo, por ejemplo, o de alguna preocupación que quizá no te ha contado. Habla con él o con ella y pregunta abiertamente por qué su humor no es el de siempre.

¿No se separa del móvil? Lo de llevarse el móvil a todas partes, dejarlo boca abajo cuando estáis juntos o no contestar a llamadas cuando estás tú delante, es otra señal que nos puede poner en alerta y más si no es un comportamiento habitual en esa persona.

¿De repente se preocupa por su aspecto? Quizá solo es la crisis que muchas personas tienen al llegar a una edad, pero si nunca ha hecho deporte ni se ha preocupado por la ropa o la estética y de repente está todo el día comprando cosas o mirándose al espejo, pregúntate por qué lo hace.

Rasgos del infiel

-Busca seducir siempre.

El perfil psicológico de una persona infiel suele ser el de alguien al que le gusta sentirse deseado y gustar siempre a los demás. El deseo produce nuevas sensaciones y esa persona, cuando está en una relación de pareja, siente que la monotonía le lleva a buscar nuevas experiencias que le hagan sentir deseado fuera de su relación.

Caer en la tentación le provoca un subidón de adrenalina que hace sentirse, según él, más vivo.

-Suelen ser celosos.

Curiosamente, la persona infiel tiene un gran componente de celosa, y no ve con buenos ojos que su pareja pueda gustar a los demás. Quizá es porque cree que la otra persona podría llegar a hacer lo mismo que él es capaz de hacer sin miramientos.

Además, siempre encuentra excusas para justificar la infidelidad y para él o ella es difícil afrontar la etapa en la que una pareja puede vivir una relación más rutinaria. Quiere vivir constantemente la intensidad de las primeras citas o del enamoramiento inicial en una relación sentimental.

Detrás del deseo de gustar siempre a las otras personas se suele esconder una persona con una autoestima débil y vulnerable. Necesita la aprobación constante y sentir que es el mejor, el más atractivo o el más sexy. Todo eso puede esconder a alguien inseguro. Contrariamente a lo que se podría pensar, este tipo de personas tienen habitualmente una gran dependencia emocional de su pareja aunque la engañen.

-No es honesto.

Una persona infiel no es transparente ni honesta. A priori, podría resultar más fácil pensar que alguien, antes de ser infiel, podría romper con su pareja y así poder hacer lo que quisiera y con quien quisiera. Pero la persona que es desleal vive en la falta de transparencia y la mentira es su recurso más habitual.

El infiel ¿puede cambiar?

En este caso no es posible dar una respuesta contundente, va a depender de muchos factores, sobre todo de saber la verdad de porque fue infiel. Es cierto que, mediante la ayuda de un profesional, se pueden tratar los problemas psicológicos que pueden provocar la infidelidad compulsiva, pero ningún profesional garantizará los resultados, aun en infidelidades esporádicas puede haber un componente de no querer revertir el infiel esa situación.

Lo principal desde nuestro punto de vista es buscar la honestidad, primero con uno mismo, y después con la pareja. En una infidelidad todos pierden, todos salen dañados por eso es importante saber si la persona infiel está dispuesta y decidida a cambiar y entender que ese camino que hoy le da un placer puntual acabara siendo su desequilibrio emocional en todos los aspectos de su vida.

Escrito por: Carlos Fernández.

Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.