Inés Mira: el puntual y humorístico encuentro con su pasión teatrera

Tan simpática como enérgica. Inés Mira vive el teatro de una manera muy apasionada y su formación profesional la invita a no dejar ningún cabo suelto a la hora de asumir un papel o, como lo es en esta oportunidad, de ponerse al frente de la dirección de la obra ‘Los se cretos de mamá’. Será su debut en esta importante función.

-Primero que nada, háblame de ‘Los secretos de mamá’. Sin ánimo de spoilear, ¿qué se va a encontrar la gente?

-Básicamente lo que se van a encontrar es mucho humor. No es porque lo diga yo, pero sí (Risas). Es una obra muy divertida. Es lo primero que charlamos con Eduardo Ávila, que es el autor, y con su esposa Eliana Acosta. Los dos también son los productores. Se van a encontrar con muchas risas de principio a fin.

-Es poco común una obra de humor en San Juan, ¿no?

-Sí. Yo he tenido que hacer todo tipo de obras a lo largo de mi carrera y es como que la comedia siempre ha estado de lado. Es como que se la ve de bajo nivel en San Juan, pero eso no pasa en Buenos Aires ni en Córdoba. Se llenan los teatros de la calle Corrientes con una comedia y en Córdoba pasa igual. Allá no se ve mal y acá sí. Y eso pasa desde siempre, y con lo lindo que es hacer comedia.

-Y eso que es difícil hacer reír.

-Sí, es difícil hacer reír. Pero cuando el texto es bueno y los actores son buenos –los míos son excelentes- es mucho más fácil.

-Nombrame por favor a tus actores.

-Coyi Aguiar, Lila Guzmán, Romina Pereyra, Maxi Pereyra Pereyra y Juan Manuel Cuello.

-Yo te asocio al teatro desde la primera hora como actriz y ahora se viene tu estreno como directora.

-Sí, es mi estreno.

-¿Y qué representa?

-Representa calzarme unos zapatos muy grandes. Yo he estado a la orden de directores grandiosos, empezando por Oscar Kümmel, al que siempre defino como mi padre putativo. También estuve con José Annecchini, Ariel Sampaolesi, Juan Carlos Carta, Rosita Yunes, el propio Eduardo Ávila, Flavia Domínguez y muchos otros que seguramente me estoy olvidando. Todos excelentes y por eso para mí esto es calzar unos zapatos enormes que espero llenar lo mejor posible.

