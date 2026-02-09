lunes 9 de febrero 2026

Vialidad Nacional

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente

La decisión fue tomada por Vialidad Nacional ante el avance de las condiciones climáticas adversas y el riesgo que presenta la calzada en el sector de Caucete. El tránsito quedó completamente interrumpido y la situación será reevaluada en las próximas horas.

Redacción Tiempo de San Juan
image

La Ruta Nacional 141 fue cerrada de manera total este lunes al mediodía debido a la bajada de creciente en el sector de Bermejo, en Caucete. La medida fue adoptada por Vialidad Nacional como acción preventiva ante el peligro que representan las condiciones climáticas y el estado del camino.

Según informó el Distrito San Juan de Vialidad Nacional, el corte rige desde las 12.30 y no se permite la circulación bajo ningún aspecto, ni para vehículos particulares ni para transporte de cargas o pasajeros. Las autoridades advirtieron que la transitabilidad en la zona implica un riesgo real e inminente, por lo que se resolvió interrumpir el tránsito hasta nuevo aviso.

Desde el organismo nacional indicaron que la situación será evaluada en las próximas horas, de acuerdo con la evolución del clima y el estado de la calzada. En ese sentido, señalaron que cualquier novedad sobre la habilitación del paso será comunicada por los canales oficiales.

Además, solicitaron máxima difusión de la medida entre la población, transportistas, empresas de colectivos, municipios y organismos de emergencia, con el objetivo de evitar accidentes y situaciones de riesgo en la ruta.

El último viernes, Vialidad Nacional había informado que la Ruta 141 continuaría con cortes preventivos en el tramo comprendido entre Bermejo y Marayes, en coordinación con Gendarmería Nacional y el Gobierno de San Juan. En ese momento, la restricción se aplicaba de manera parcial, entre las 19 y las 7, como parte de una estrategia para reducir riesgos por el deterioro del camino.

Las autoridades explicaron que el mal estado de la ruta se debía a socavones, badenes con arrastre de material, banquinas descalzadas y el impacto de las lluvias recientes. En paralelo, se trabajaba en la construcción de una huella alternativa paralela a la traza principal para restablecer la circulación con mayores condiciones de seguridad.

Mientras tanto, reiteraron el pedido a conductores y transportistas para respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informados sobre la evolución de la situación.

