Hallar cabañas con pileta para las fiestas ya es casi una misión imposible en San Juan: precios y tendencias

Tal como sucede todos los años, los espacios más elegidos para estas fechas no se encuentran en los departamentos turísticos alejados, sino en los aledaños al Gran San Juan. Al respecto, el titular de la Cámara de Turismo de Valle Fértil, Mario Barros, manifestó que, “por el momento tenemos algunas consultas sobre alquileres para esas fechas y una que otra reserva, pero es normal, esta época no es nuestro fuerte, la gente elige lugares que no estén tan alejados de la Ciudad. Sí vemos con más impulso para fechas posteriores al 5 de enero”.