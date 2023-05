Hackeo en validaciones de farmacias: afirmaron que en San Juan el sistema volvió a la normalidad

Durante el último fin de semana, farmacias de todo el país confirmaron el hackeo en el sistema de validación de farmacias. Este delito virtual afectó a las recetas de medicamentos con cobertura de prepagas y obras sociales, que no pudieron realizarse con normalidad. A pesar de este hecho, y a diferencia de lo que todavía ocurre en otras provincias argentinas, en San Juan manifestaron que el problema está solucionado desde el mediodía del pasado miércoles .

El presidente de Colegio de Farmacéuticos provincial, Mauricio Barceló, le contó a Tiempo de San Juan que no validaron recetas durante esos días, pero el sistema comenzó a funcionar con normalidad desde el último 18 de mayo . “La gente estuvo muy enojada, pero nosotros no éramos los culpables. A pesar de ello, en San Juan se resolvió a partir del mediodía del último miércoles”, dijo.

Como alternativa, algunas farmacias cobraron el 100% del medicamento y cuando volviera el sistema, iban a reintegrar el dinero. Sino, podían esperar a que todo esté solucionado.

El dirigente expresó que, para vender medicamento con descuento, las prepagas necesitan validación. Dicho accionar funciona de manera informática y se encarga de confirmar si el paciente está habilitado o no. “Está diseñado para que la gente no tenga sobre-stock y si no está al día con la obra social, tampoco le valide”, expresó.

Para ello, las prepagas contratan a una firma llamada Farmalink, que realiza las cuestiones administrativas. Esta empresa tiene un sistema informático denominado IMED, quien posee proveedores de software a nivel internacional.

Fue una banda de delitos informáticos quien hackeó a uno de los proveedores de Farmalink y realizó este desastre virtual. “No sacó información de los pacientes, como historias clínicas y consumo de medicamentos, pero produjo daños”, confirmó.

Los delincuentes virtuales hicieron un sabotaje en formato bitcoin porque no son rastreables. Por este motivo, Farmalink hizo una denuncia con la Policía Federal.