Otra vez víctima: hackearon el celular de una reconocida periodista sanjuanina

“Atención: me hackearon el WhatsApp. No necesito plata y no transfieran nada de nada”, expresó la comunicadora a través de Facebook.

Varios contactos de Illanes recibieron mensajes del hacker. “Tenés para hacer un pago por transferencia porque mi homebanking no me permite realizarla”, fue el texto que llegaron.

El último antecedente

Durante febrero del corriente año, la conocida periodista radial se quejó amargamente al aire tras contar que fue víctima de una estafa en su cuenta bancaria. En su noticiero a primera hora, la conductora de Radio Armonía relató el paso a paso de su odisea con los ciberdelincuentes que lograron hacerse con al menos $60.000. “Con la plata de mi hija ¡no!”, se lamentó con enojo.

Contó que todo empezó cuando llamó a un teléfono para saber sobre un descuento que recibía en el resumen de su tarjeta de crédito y “cometí el error de buscar en Google y no mirar la tarjeta que abajo tiene un número. Voy a decir el número al que nunca tenés que llamar que es el 1131208633 porque este es el número de los estafadores”, afirmó.

“Es una empresa, escuché mínimo siete voces, hombres y mujeres trabajando para estafar”, explicó. Al parecer otorgó en la entrevista acceso a su cuenta. En medio de la conversación con la supuesta operadora de VISA, se cortó la comunicación o se la cortaron. Cuando quiso entrar a su home banking no pudo. Incluso la volvieron a llamar. “’No me corte, quédese ahí que usted me paró la transacción’, me dijeron. Si yo no hubiera vuelto a responder, a lo mejor no hubieran podido acceder al homebanking. La verdad es que le pasa hasta a los más licenciados”, se quejó.