Una famosa periodista sanjuanina fue estafada y se quejó al aire

"Es una empresa , escuché mínimo siete voces, hombres y mujeres trabajando para estafar", explicó. Al parecer otorgó en la entrevista acceso a su cuenta. En medio de la conversación con la supuesta operadora de VISA, se cortó la comunicación o se la cortaron. Cuando quiso entrar a su home banking no pudo. Incluso la volvieron a llamar. "'No me corte, quédese ahí que usted me paró la transacción', me dijeron. Si yo no hubiera vuelto a responder, a lo mejor no hubieran podido acceder al homebanking. La verdad es que le pasa hasta a los más licenciados", se quejó.

Illanes contó a sus oyentes que que denunciará el hecho en la Policía y que aún no logra acceder a su cuenta vía online, con lo que desconoce con cuáles transacciones y por cuánto dinero fue afectada.

En el diálogo radial, su compañero de piso, Alejandro Fredes comentó que vivió una situación similar tras hacer una compra online.

"Yo tengo un banco que me tiene que respaldar, porque es la plata de mi hija, yo con eso como y trabajo todos los días. Sino, Defensa al Consumidor y abogado", lanzó la periodista al cerrar su comentario, antes de mandar a la pausa. Escuchá lo que dijo: