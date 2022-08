Habló el dueño de Radio La Voz sobre el conflicto legal con un ex empleado y lo acusó de "dejar a sus compañeros en la calle"

Momentos de mucha angustia e incertidumbre viven por estas horas los empleados de Radio La Voz , luego de que este lunes la justicia ordenara incautar los bienes de la empresa para ser rematados, debido a un conflicto judicial con un ex empleado . En diálogo con Canal 13, Pedro Yélamo, el dueño de la emisora, se refirió al c onflicto legal que atraviesa la emisora y al futuro de los 30 empleados de la misma.

"Él dejó de trabajar en el 2018 porque entró al Poder Judicial. Se fue sin renunciar. Trabajaba media jornada y nosotros quisimos arreglar el horario para que pudiera seguir y no quiso. Su trabajo era intachable, le teníamos mucho afecto. Luego al tiempo nos hizo una demanda por una diferencia de categoría y eso desencadenó en este tema. Hubo hasta una audiencia de conciliación pero no pudimos acercar posiciones y llegar a un acuerdo. Lo intentamos de todas maneras, hasta el día de hoy incluso (por ayer)', expresó Yélamo sobre cómo inició el conflicto judicial.