Habla la familia de la sanjuanina que apareció muerta en Santa Fe: "Su pareja la prostituía"

"Nos enteramos por una publicación que pusieron los parientes de la pareja de ella que la buscaban desde el miércoles. Hoy supimos que apareció muerta y la encontró su pareja César "Chicho" Barrientos", relató Paula Luna, prima de la fallecida, en diálogo con Tiempo de San Juan.

fabiana luna.webp

Paula explicó que su prima se fue a Santa Fe a vivir hace años y que desde entonces siempre estuvieron preocupados por su integridad física.

"Ella trabajaba con hombres porque él la mandaba, todos sabían. Los vecinos, las hermanas de èl iban con ella y la amenazaban. Él (por Barrientos) le pegaba, ella ha subido publicaciones diciendo que él le pegaba", explicó Paula.

Desde San Juan, las primas y tías de Fabiana intentaron ayudarla pero cada vez que le hablaban del tema ella lo negaba a pesar de las pruebas contundentes de que era víctima de violencia de género. "No nos quería contar, nosotros le llamábamos pero no nos quería decir, no la dejaban", dijo su prima.

Fabiana dejó a tres hijos, un varón de 4 y dos nenas de 8 y 10 años. "La única familia que tiene allá son los parientes de Barrientos y no nos quieren decir nada. Él no está, se ha ido y no lo encuentran por ningún lado. Lo que nosotros queremos es que nos traigan el cuerpo y los niños. Qué va a ser de los niños allá", se lamento Paula.

Según los Luna, la familia del sospechoso de femicidio no les respondió más y no les dan información sobre lo que está pasando con la investigación policial.

"Necesitamos ayuda para que nos escuchan. La Policía no sospecha porque como trabajaba con hombres creen que la pudo matar cualquiera", cerró la joven.