Fiesta del Sol 2024: le suben el pulgar a la vuelta de la Reina y ¿habrá artistas internacionales?

“Para mí, elegir una Reina, no es cosificar a la mujer. Eso habla mucho más de quién lo dice o quién lo piensa que del hecho en sí. A mí, como mujer, toda la vida me ha gustado la elección de la Reina. Además, es algo que todavía en el mundo existe y en otras provincias sigue siendo el evento central de sus fiestas, como sucede en la Fiesta de la Vendimia. Y todo eso está muy lejos de cosificar”, comentó en diálogo con Radio Sarmiento, Barboza, al ser consultada al respecto.

Bajo el mismo concepto, sumó que, “elegir una Reina no tiene que ver sólo con que sea linda. Creo que todos también evaluamos cómo habla, qué piensa, cómo se desenvuelve. Son un montón de factores los que se evalúa”. Y acentuó: “A mí me encantaría que vuelva la elección de la Reina. Me encantaría, pero todavía no hay nada definido, es mi opinión personal. Estamos hablando de un evento que tiene una historia, una tradición muy fuerte en lo que tiene que ver con las fiestas”.

image.png La secretaria de Turismo, Belén Barboza.

Por otra parte, la funcionaria de Turismo, el área encargado de la organización de la Fiesta, se refirió al concepto de austeridad que, según las autoridades, será el eje para el desarrollo del festejo en esta edición. “Hay que ser coherentes. El Estado tiene que pensar en el día posterior a la fiesta, es responsable de un montón de otras situaciones, como la salud, la educación, la seguridad. Entonces, no puede dejar de pensar en qué pasa el otro día y tirar la casa por la ventana, como se ha hecho antes”, opinó con dureza.

A pesar de eso, sostuvo que, “todavía no se descarta que haya artistas nacionales o internacionales. Pero sí, hablamos de que se tratará de una decisión sumamente responsable respecto a los números que se reflejen en torno a lo que se gestionará para la fiesta entre el Estado y los privados, porque se va a tratar de una fiesta que va a ser autofinanciable”.

Fue entonces que analizó: “Si sacás los números y te das cuenta que sólo dan para traer artistas nacionales, bienvenido sea. Del mismo modo, si los números dan para traer artistas de otro país. La clave es que la plata no va a salir del Estado. Si hablamos del gasto que va a tener esta fiesta en comparación con la última, estamos hablando de que se va a achicar en un 50% o más”.