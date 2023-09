Escándalo: un empresario sanjuanino fue agredido por un conocido dirigente, pero no habrá denuncia policial

Si bien Minozzi le bajó la espuma al hecho, ante los micrófonos de Radio Sarmiento reconoció que existió un episodio violento al que calificó de 'inconducta' por parte de Vargas. Sin embargo, aclaró que la situación se manejará puertas adentro y no llegará a judicializarse, por lo que anticipó que no habrá denuncia policial. Así lo anticipó en la nota y también fuentes de la Federación lo confirmaron.

"Hemos resuelto tratarlo de forma interna al problema de inconducta que ha habido. Hay una comisión que se va a designar para tratar el tema y para resolver qué sanciones se van a aplicar", sostuvo el representante de los empresarios sanjuaninos.

1.jpg En el centro, Minozzi, y a su derecha (a la izquierda de la imagen), Marcelo Vargas.

Frente a la consulta de por qué decidió no denunciarlo en el fuero penal, ya que el ataque habría sido verbal y físico, el damnificado detalló: "Estamos viviendo una situación delicada desde todo punto de vista. Nosotros creemos que la sociedad y la provincia necesita ponerse a trabajar en cosas importantes".

El apuntado es Vargas, quien cumple el rol de delegado de CAME en San Juan. Sobre su persona, Minozzi sostuvo que no son habituales ese tipo de conductas. "Son situaciones anómalas. Fue desagradable e inaceptable", agregó quien confirmó que no resultó herido y que el acontecimiento se tratará de manera institucional.