Entre frío y la pérdida de un DNI, historias de los más perjudicados por la amenaza de bomba

“Justo estaba llegando y me dijeron que estaban evacuando. Así, que salí nomás. Venía después de sacar un turno la semana pasada para legalizar el Certificado Analítico. Lo que más me preocupa es que tuve que salir de la Facultad para venir y tengo que volver. No sé cuánto me vaya a demorar acá”, decía Luján, apoyada en una pared, con una carpeta en la mano y mirando hacia el edificio.

Como ella, cientos de empleados y usuarios del Centro Cívico ocupaban las veredas y esperaban que finalizara el control realizado por la Brigada Antiexplosivos de Bomberos en la enorme estructura de 5 pisos y subsuelo.

Justamente entre los que esperaban estaba también Claudia y Raquel, quienes en el momento en que comenzó a sonar la alarma realizaban un trámite en el primer piso para conseguir el módulo alimentario. “Nos dijeron que bajáramos con cuidado y no entendíamos nada. Pensamos que estaba temblando y nos asustamos por cómo corría la gente”, contó Raquel, sobre el momento de temor que vivió. Mientras, Claudia afirmaba, “yo me asusté, pero traté de no entrar en pánico y acompañarla a ella. Espero que podamos volver a entrar rápido porque yo vengo de Pocito en colectivo y estábamos acá a las 7, para poder conseguir un número”.

Sin embargo, una de las más afectadas fue sin dudas Dalinda Calderón, otra pocitana. “Justo estaba haciendo el trámite cuando tuvimos que salir. La chica que me atendía tenía el DNI en su mano y salió sin dármelo. A las 13 tengo turno de internación para operarme, espero poder recuperar el DNI antes de eso, si no, no sé qué voy a hacer”, comentaba la mujer con cara de preocupación.

Finalmente, la evacuación finalizó minutos antes de las 11 y recién en ese momento, justo dos horas después sobre la falsa advertencia, cada persona pudo retomar su tarea.