Enero es el mes de la cuesta arriba económica y emocional: claves para enfrentar el primer mes del año

No es de extrañar que en Enero tengan lugar dos fechas clave a nivel mundial relacionadas con la melancolía: el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, celebrado el 13 de enero; y el “Blue Monday” o “Lunes Triste”, que tiene lugar el tercer lunes de enero, considerado el día más triste del año.

Después de muchos años de análisis, y de acuerdo con los expertos en salud mental, es un hecho que los casos de depresión y ansiedad tienden a crecer en enero por lo que es muy bueno preparase para el impacto.

Pero siendo positivos, el mes de enero tampoco tiene porque ser tan malo… Es un mes en el que arrancamos con todas las energías por cumplir nuestras metas de año nuevo y en el que finalmente tenemos tiempo para renovarnos y cuidarnos por dentro y por fuera.

Para poder enfrentar lo que se viene debes saber que lo principal es no caer en la negatividad, y en el catastrofismo. Tienes que armarte de voluntad, y desafiar a tu disciplina, con idea de vencer este primer mes del año y para ello te vamos ayudar.

Claves para un buen Enero 2024

1. Cuida tus gastos y respeta tu presupuesto:

La Navidad y el mes de diciembre en general es una temporada en la que solemos gastar de más, e incluso en ocasiones surgen gastos imprevistos o compras compulsivas. Por eso, el primero de nuestros consejos es comenzar con las finanzas en orden y contener los gastos mensuales.

Repasa tus gastos fijos y mira que puedes suprimir que no sea indispensable como aplicaciones de pago, televisión por cable, renovación de tarjetas de crédito….intenta quedarte con lo imprescindible y paga en fecha con idea de evitar recargos por demoras.

Si tienes deudas de créditos, o de tarjetas analízalas y si puedes propón una refinanciación de lo que puedas, audita tus deudas y ten cuidado con las nuevas que contraigas.

La clave en organizar tus finanzas está en establecer un presupuesto, respetarlo, priorizar lo necesario, suprimir lo superfluo, y evitar gastos innecesarios.

2. Tómatelo con calma:

Seguramente en tus propósitos de Año Nuevo está incluido hacer deporte, perder algunos kilos y mejorar tu condición física en general. Muchas personas cometen el error de querer hacer todo el ejercicio que no hicieron en diciembre el primer día del gimnasio y es aquí cuando comienzan a frustrarse y a tirar la toalla.

Tómatelo con calma, por ejemplo comienza a incorporar la actividad física en tu rutina poco a poco para que tu cuerpo vaya asimilando el cambio y tu mente responda positivamente a esta temporada (¡aunque estés pensando cómo llegar a fin de mes!).

Para ayudarte a recuperar la vitalidad y energía en el mes de enero, te recomendamos alimentación saludable, beber mucha agua, evitar los excesos de alcohol y respetar las horas de descanso.

Ponerte en manos de profesionales (nutricionistas, entrenadores personales etc.) y aprender las rutinas te hará avanzar más rápido en tus objetivos personales de cambios, no lo veas como un gasto, sino como una inversión en ti mismo.

3. Enero es tiempo de revisiones:

En toda tu vida solo tendrás un cuerpo, por ello tras los excesos de las Navidades y las emociones vividas, cuida tu maquinaria tanto físicamente como psicológicamente.

Toma citas con tu dentista, con tu cardiólogo, con tu ginecólogo-a,…..no dejes de controlarte, de revisar tu cuerpo y prestarle la atención necesaria.

Si has tenido tensiones, o vaivenes emocionales, toma una cita con tu psicólogo-a y arranca sacando tu basura emocional y reseteando tus emociones y sentimientos.

Si tomas medicación, visita a tu psiquiatra, y conversa acerca de la posibilidad de reducir, si se pueden las dosis, de buscar alternativas, o de poner una fecha para ir dejándola, pero siempre con supervisión y de forma controlada.

4. Establecimiento de metas SMART:

Siguiendo sus siglas en inglés, se trata de fijar objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (SMART). Esta es una herramienta poderosa para manejar la motivación y la dirección hacia dónde dirigir el esfuerzo, ya que el acto de establecer metas claras a corto plazo, tales como limitar los gastos no esenciales durante el mes, puede ayudar a mantener la sensación de control y progreso.

5. Gratificación diferida:

La teoría de la autorregulación sugiere practicar la gratificación diferida, es decir, posponer compras o recompensas inmediatas en favor de beneficios a más largo plazo. Diversos estudios han encontrado una correlación entre la capacidad para posponer la gratificación y el éxito en distintas áreas de la vida, incluyendo la financiera.

6. Inversión en experiencias enriquecedoras:

La psicología positiva destaca que invertir en experiencias puede ser más gratificante que el gasto en bienes materiales. Disfrutar de actividades bien sean gratuitas, o de bajo costo para nuestro bolsillo, como visitar parques o museos con entrada libre, en lugar de gastar en artículos no esenciales, puede proporcionar bienestar sin afectar la economía personal.

Vive la experiencia de disfrutar lo simple, lo que a diario a penas das importancia, de hacer cosas que hacías en tu infancia, o soñabas con hacerlas, veras que gratificante que son en este Enero.

7. Enfoque en soluciones y no en problemas:

Enfocarse en soluciones más que en preocupaciones es una técnica muy recomendada en el Coaching. Por ejemplo, en lugar de lamentarse por los gastos del pasado, es útil concentrarse en los pasos concretos que se pueden tomar para mejorar la situación actual.

Hay cosas que no tienen solución, que ya lo hemos intentando y no hemos podido resolver, pero si depende de nosotros como enfrentarlas desde otro ángulo, de ahí la importancia de enfocarte en ello para adoptar medidas hasta ahora no tomadas para buscar soluciones.

8. Reestructuración de rutinas y hábitos:

Modificar las rutinas diarias para incluir hábitos más económicos también es una táctica valiosa. Por ejemplo, preparar comida en casa en lugar de comer fuera. La repetición constante de estas prácticas puede concretar cambios duraderos en el comportamiento que te harán sentir bien contigo mismo, provocando una gratificación interna, al aprender nuevas recetas, innovar, descubrir nuevos sabores y nuevas habilidades que te harán darte cuenta que puedes cocinar rico, barato y hecho por ti.

Adoptar algunos de estos hábitos puede proporcionarnos una mayor sensación de control y bienestar durante la cuesta de enero, y más allá, nos ayudara a establecer una base sólida para la salud financiera y emocional durante el resto del año que nos hará sentir más llevadera la situación de incertidumbre que siempre nos invade al arrancar un nuevo año.

Recuerda, “lo macro no depende de ti, lo micro sí”, por tal motivo no te contamines de lo negativo que nos rodea, concéntrate en lo que si puedes manejar y cambiar, y déjate sorprender por lo que vendrá.

Escrito por Carlos Fernández

Coach y Psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram. Búscanos como Europa Coaching.