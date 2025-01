En medio de las controversias, Uber aseguró que San Juan está en el top 3 nacional de un importante ranking

Con respecto al listado mundial, Argentina dio un salto significativo en la edición 2024, ubicándose en el segundo puesto de toda Latinoamérica, subiendo desde el cuarto lugar en 2023. El ranking regional fue liderado por Puerto Rico, que obtuvo la calificación promedio más alta entre los países de la región. Paraguay, Chile y Honduras completaron el Top 5.

Uber recordó algunas recomendaciones para que los usuarios puedan mantener una alta calificación y disfrutar de un mejor servicio:

Puntualidad: Estar listo al momento en que llega el socio conductor.

Respeto: Tratar al conductor y su automóvil con amabilidad.

Limpieza: Evitar dejar basura o ensuciar el vehículo.

Rutas: Los cambios de destino deben realizarse directamente desde la app.

Ubicación precisa: Indicar correctamente el punto de inicio y destino para evitar inconvenientes.

Uso del cinturón de seguridad: Es obligatorio en todos los asientos, delanteros y traseros.

Para el Gobierno local, Uber es “ilegal” y la búsqueda de una actualización legal

En declaraciones realizadas durante una entrevista con Radio Sarmiento en diciembre pasado, la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, destacó su posición firme respecto al funcionamiento de plataformas como Uber y Cabify en la provincia. Según la funcionales, estas aplicaciones son ilegales y no cuentan con la habilitación correspondiente para operar como servicios de transporte. “Uber para mí no tiene que existir porque no es una plataforma, no es un servicio habilitado. Siempre hemos pedido a los sanjuaninos que utilicen los taxis y remises que están regulados por la Secretaría de Tránsito y Transporte”, afirmó.

Palma subrayó que el objetivo de su gestión es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores del transporte habilitado.

Para la Ministra, la actual legislación de transporte en San Juan requiere una actualización para reflejar las realidades actuales del sector. Palma aseguró que trabajará en una nueva normativa que contemple tanto las necesidades de los usuarios como las de los trabajadores del transporte. “Primero voy a ver qué quiere el sanjuanino, qué quiere el usuario. Mi principal preocupación son los 1.800 trabajadores que hoy están en el sistema, muchos de ellos en condiciones precarias. Quiero una ley que los incorpore a todos y mejore su situación”, explicó.