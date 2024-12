El 90% de los taxis y remises de San Juan no están habilitados por Gobierno

Nueve de cada diez taxis y remises que prestan servicios en San Juan no están habilitados. Así lo informó la ministra de Gobierno Provincial, Laura Palma. Esto se traduce en alrededor de 1.620 movilidades que no están en regla de los 1.800 que operan en toda la provincia. Oficialmente se los ha intimado a los dueños de licencias a ponerse al día, con un plazo hasta el 31 de diciembre.

"Hemos tenido muchas reuniones con el sector de taxis y remises y hay una realidad en el sector. Nos encontramos con una situación, por ejemplo, una Dirección de Transporte que no tiene legajos, o sea, no hay un papel de muchos remises que la verdad es que lo primero que hicimos es decir 'traigan a ver en qué condiciones están estos taxis, estos remises del sector'. Y la verdad es que el sector, la mayoría, no está actualmente con la habilitación vigente. El 90%", disparó la funcionaria de Marcelo Orrego, en diálogo con Radio Sarmiento.

¿Qué es lo que les falta presentar a los choferes? Palma ejemplificó: "monotributo, que es uno de los requisitos para ser proveedor del Estado, estar inscripto, no lo tienen al día. Entonces cuando vos los llamás y los intimás a regularizar la situación, obviamente que vienen y te dicen, 'mire que yo tengo una deuda de no sé cuánto dinero en AFIP, entonces a mí me resulta muy difícil porque yo laburo para comer y si yo salgo a pagar esa deuda, no puedo comer y no puedo arreglar el auto'. Y hemos tratado de ser muy tolerantes con el sector, lo hemos ido porque entendemos que es una fuente de trabajo y que decir que no puede trabajar más es quitarle a esa familia probablemente el ingreso diario".

La ministra informó que les dieron un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para poder regularizar la situación a los que poseen licencias. Si no se regulariza la situación hasta esa fecha, el Ministerio estaría en condiciones de darse baja la licencia del incumplidor. "Me he reunido con ellos, hay muchos que ya han iniciado, me han dicho que en estos días van a presentar los expedientes", afirmó Palma.

Competencia con Uber

"Acá yo creo que es un escenario que tenemos que verlo con bastante amplitud. Primero, yo se los he preguntado directamente. Hablemos, no quiero hablar de Uber, porque Uber para mí no tiene que existir porque no es una plataforma, no es un servicio habilitado y siempre como funcionaria yo he dicho y mis funcionarios han dicho, les pedimos a los sanjuaninos que utilicen los taxis y remises que están habilitados por la Secretaría de Tránsito y Transporte. Uber es ilegal, como cualquier otra plataforma, como Cabify o cualquier persona que quiera agarrar un auto y hacer un servicio de transporte sin encontrarse regulado", destacó la ministra.

"Vamos a plantear una realidad que creo que hay que decirla también. No se pueden alquilar las licencias. Eso pasa, se ha pasado toda la vida. Entonces. Ya que hay empresas que manejan. Vamos a hacernos esta pregunta. La licencia, entendemos que es una herramienta que vos le das a una persona como una fuente laboral. Debería ser intransferible. Sí se permite transferencia en la ley, pero no se permite el alquiler. No podés negociar con la licencia. Entonces ahí vos tenés otra realidad con taxis y remises que la voy a tratar con el sector, que la he tratado con el sector, que personalmente me he reunido con ellos", afirmó Palma.

Buscan una nueva ley de transporte en San Juan

La ministra aseguró que cree que la ley de transporte está desactualizada y que hay que aggiornarla. "Primero voy a ver qué quiere el sanjuanino, qué quiere el usuario", dijo. También aseguró que "no quiero perjudicar a ninguno de estos 1.800 trabajadores, porque a mí lo que más me interesa es el trabajador que saca el auto, que por lo general muchos alquilan licencias, pagan frecuencia, alquilan autos, les quedan 2 pesos con 50 cuando terminan. Hace 24 horas andando en el auto. Están horas y no ganan prácticamente nada. Yo quiero una ley que los incorpore, que estén todos adentro", afirmó.

La cantidad de licencias depende de la cantidad de población de la provincia. El Gobierno prevé dar nuevas en 2025: "superaríamos los 2.000 tranquilamente", dijo la funcionaria, pero todo supeditado a la nueva normativa.