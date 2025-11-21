viernes 21 de noviembre 2025

Piel de gallina

En exclusiva: así sonó "San Juan por mi sangre" en la intimidad de los 50 guitarristas del espectáculo central

Entre acordes, concentración y emoción, los guitarristas dieron una versión íntima del clásico sanjuanino especialmente para Tiempo de San Juan.

Por Florencia García
En la previa del espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol, Tiempo de San Juan consiguió acceder a uno de los espacios más reservados de la producción: la sala donde los 50 guitarristas afinan cada detalle antes de salir al escenario. Allí, entre estuches abiertos, acordes que se mezclaban en el aire y el clima de concentración que envuelve a los artistas, se gestó un momento único.

El equipo de este medio registró en exclusiva una interpretación emocionante de “San Juan por mi sangre” ejecutada y cantada por los propios músicos que serán parte del montaje “San Juan, mi tierra querida”. El clásico sanjuanino resonó con fuerza, cargado de identidad y sentimiento, y dejó ver la conexión que los guitarristas tienen con la obra y con la tierra que representa.

La escena, espontánea y desbordante de energía, permitió mostrar el detrás de escena de uno de los segmentos más esperados del show de este año. Los artistas aprovecharon ese instante para regalar a la audiencia una versión íntima, potente y llena de orgullo provincial.

El video exclusivo deja entrever lo que será una de las postales más memorables del espectáculo central: 50 guitarras contando, a través de la música, la historia y el corazón de San Juan. ¿El resultado? Un anticipo que ya emociona antes de que se enciendan las luces del escenario.

