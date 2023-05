En Calingasta se calienta el debate por el estado de los canales de riego

Calingasta es uno de los departamentos que durante las lluvias de verano se vio afectado por las crecientes que se registraron en la temporada. El arrastre de distinto tipo de residuos se alojó en los canales de riego, perjudicando a los productores. Se hicieron los reclamos, hubo dialogo con Hidráulica, pero desde entonces no hubo mayores novedades, lo que hizo que los productores del departamento cordillerano tomaran cartas en el asunto.

En dialogo con Tiempo de San Juan el presidente de la Junta de Riego de Calingasta, Horacio Rubilar, explicó que en febrero recibieron la visita de Guadalupe López, directora de Hidráulica de la Provincia. Con ella recorrieron distintos canales de riego que debido a las crecientes estaban en pésimas condiciones, analizaron en conjunto las posibles obras a realizar en el corto plazo y se planteó la problemática que tienen con el parque automotor, donde una gran parte se encuentra fuera de servicio por distintos problemas. De acuerdo a lo que señala Rubilar, hubo un compromiso de iniciar con obras en el corto plazo, pero tras esa visita, no existieron mayores novedades.

image.png Restos de greda y arena en el Canal Castillo, en Calingasta. Febrero del 2023

“En mes de junio y julio necesitamos hacer la monda para no cortar el agua en septiembre y octubre, que es cuando comienza la floración y cuando los productores necesitan el agua para la siembra. Con la baja de creciente hemos tenido muy complicados los canales, necesitamos entubar algunos para que pase la creciente por abajo y no los dañe. Son muchas cuestiones que necesitan un arreglo para que funcionen de forma inmediata, pero eso no sucede”, explicó el titular de la Junta de Riego.

image.png Los canales de riego actualmente están cubiertos de maleza, por lo que la monda en esta época es fundamental

Ante esto, esta semana se realizó una reunión con la asistencia de los miembros de la Junta de Riego de Calingasta, productores y autoridades municipales. Se invitó a la gente de Hidráulica, pero no asistieron. Durante el encuentro se estableció una lista de prioridades en obras a realizar, como también iniciar un expediente solicitando la presencia de la titular de Hidráulica para la próxima semana. “En caso de que no asista, la comisión de canales solicitará una audiencia con el Gobernador. Si no tenemos ninguna respuesta favorable, los regantes han manifestado sus deseos de tomar la delegación de Hidráulica en la Villa Calingasta”, dijo Horacio.

image.png Reunión de la Junta de Riego de Calingasta. Gentileza: Omar Toro - El Sol de Calingasta

Esta determinación de parte de los calingastinos se toma ante la falta de respuesta de Hidráulica en un panorama provincial donde la sequía y el óptimo aprovechamiento del agua sigue siendo un tema que preocupa y ocupa a las autoridades provinciales, como también a los productores del departamento cordillerano que señalan que, si no se inician las obras en la brevedad, podrían perder sus cultivos de la próxima temporada.

image.png Estado de uno de los canales de Calingasta tras una de las crecientes de febrero de este año

Solicitudes de obras de la Junta de Riego de Calingasta

Derivador sobre canal matriz

Compuertas y desarenador en el Canal Galdámez y Canal Castillo.

Entubado del Canal Castillo, con bajada de creciente al Cementerio Colorado.

Construir desarenador y compuertas de Canal Cano y Canal Román.

Desembarque de pasante El Carrizal, en el Canal Román.

Arreglo de bajada de creciente y canalización de Juana Grande y Juana Chica, en la localidad de La Isla.

Construcción de compuerta y desarenadores del Canal La Isla y desembarque de pasante del mismo canal.

Arreglo de compuerta y desarenadores en el Canal Villa Corral, Puchuzun y Villa Nueva.

Tomas de agua en general para acondicionar el sistema de riego de Calingasta.