El tránsito de una concurrida zona de Capital estará cortado por 5 días: ¿qué pasó?

Personal del Departamento de Servicio Cloaca de Obras Sanitarias realizará un Bypass en el colector cloacal en calles Estados Unidos y Santa Fe. Una vez finalizada la primer obra, se comenzará a realizar un segundo Bypass en el colector cloacal en calles Avellaneda y Santa Fe.
Mientras duren ambas maniobras, el tránsito vehicular estará cortado por completo en:
- Calle Santa, entre calles Avellaneda y Estados Unidos
- Calle Estados Unidos, entre calles General Paz y Santa Fe
- Calle Avellaneda, entre calles Santa Fe y General Paz
- Calle General Paz, entre calles Estados Unidos y Avellaneda
Ambas obras se realizarán en el lapso de 5 (cinco) días, comenzando el lunes 25 de agosto y finalizando el viernes 29 de agosto.
La zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas.
La empresa pone a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos:
Por WhatsApp, al 264 506 4444 (solo texto)
Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773