El tránsito de una concurrida zona de Capital estará cortado por 5 días: ¿qué pasó?

Personal del Departamento de Servicio Cloaca de Obras Sanitarias realizará un Bypass en el colector cloacal en calles Estados Unidos y Santa Fe. Una vez finalizada la primer obra, se comenzará a realizar un segundo Bypass en el colector cloacal en calles Avellaneda y Santa Fe.

Videos Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Curiosidad Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Mientras duren ambas maniobras, el tránsito vehicular estará cortado por completo en:

Calle Santa, entre calles Avellaneda y Estados Unidos

Calle Estados Unidos, entre calles General Paz y Santa Fe

Calle Avellaneda, entre calles Santa Fe y General Paz

Calle General Paz, entre calles Estados Unidos y Avellaneda

Ambas obras se realizarán en el lapso de 5 (cinco) días, comenzando el lunes 25 de agosto y finalizando el viernes 29 de agosto.

La zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas.

La empresa pone a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos:

Por WhatsApp, al 264 506 4444 (solo texto)

Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773