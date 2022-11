El milagro de Radio La Voz: de la quiebra segura a ser la vedette del mercado

Intervención Radio La Voz no salió a aire por un conflicto legal con un ex empleado

monti.jpg Gustavo Monti, nuevo dueño.

Monti es un empresario que llega desde Pocito desde otros rubros, como el de venta de motos y caños de PVC. Habló por primera vez en Canal 13 San Juan desde su irrupción en la radio en calidad de dueño y dijo: “Te voy a ser simple, toda la vida mi ilusión fue tener un medio pese a que no soy hombre del palo. Estamos pintando y cambiando todo, va a llevar 30 días más tener ya medianamente todo listo. Después del mundial de fútbol vamos a hacer un relanzamiento que es cuando ya va a estar todo bien estructurado”.

La radio estaba con respirador artificial desde hace tiempo por dificultades económicas, hasta que en abril de este año tuvieron un conflicto laboral que derivó en el peor desenlace. Un empleado reclamó una fuerte deuda y el juez laboral Matías Pallitto le dio la razón y solicitó la quiebra de la emisora para poder cobrarse la deuda con el producido de sus bienes.

El remate finalmente se produjo a principios de agosto, luego de verse frustrado los llamados de su director y carta fuerte periodística, Pedro Hugo Yélamo. Ese día, fueron rematados todos los activos de la radio, incluida la consola y la antena. "Estoy asqueado por el remate. Una consola que sale unos 4.000.000 de pesos la remataron en 160.000", dijo entonces Yélamo.

Y agregó: "No sé qué hay detrás de todo esto, no ven el sacrificio que hicimos yo y mi familia para comprar el equipamiento, me lo quitaron en un instante. No sé qué ha pasado por la mente de ese juez. Podrían haber pensado que teniendo 30 trabajadores entre el directo e indirecto podría haber generado la plata que me exigían en poquito tiempo". Yélamo había ofrecido las movilidades, pero el juez fue impiadoso con el pedido y ordenó bajar el martillo.

Ese fue el pozo más profundo de la lamentable situación que le tocó vivir a los entonces dueños y empleados de Radio La Voz. Hasta que surgió un millonario aporte económico del empresario Monti que consiguió de un día para otro encarrilar la situación, levantar las deudas y cambiar las caras: 'La radio necesitaba una restructuración, desde el cartel de la calle hacia adentro, estamos haciendo todo, vamos pasito a pasito” contó orgulloso Monti a Canal 13.

Sobre cómo se gestó su desembarco en un rubro que no conocía, Monti explicó a Canal 13: “Yo le compré a uno de los accionistas el 60% de las acciones, Pedro (Yelamo) sigue teniendo las suyas y la familia del señor Rodríguez (el mítico periodista deportiva, ya fallecido) también sigue manteniendo su inversión”.

“Hemos emprendido este nuevo desafío y le estamos poniendo todas las fichas. Hoy todo es plata, todo es caro, así que vamos poniéndola al nivel que tiene que estar radio La Voz”, dijo el empresario, quien contó que siempre soñó con tener una radio y que lo concretaría cuando surgiera una oportunidad. Llegó con Radio La Voz.

Además de la compra de todo el material técnico que hizo falta para poder salir al aire luego del remate de todas las herramientas operativas con las que contaba la radio, la conducción de Monti se puso en marcha para reforzar la programación. Además de hacer pie en la programación deportiva que fue su emblema desde los tiempos de Rodríguez, también salió a jugar fuerte en el renglón informativo.

programacion.jpg Leandro Santandreu pasó de Radio Colón a Radio La Voz con su programa "El Ventilador".

Por eso motivo, concretó el pase del año en la radiofonía sanjuanina: Leandro Santandreu, de varias décadas de trayectoria en Radio Colón, decidió repentinamente abandonar el histórico micrófono para reforzar la plantilla de su competidora La Voz. Será él el pivote del nuevo lanzamiento, como lo atestigua la generosa campaña de vía pública con séxtuples en las paredes anunciando su nuevo programa El Ventilador. También se sumó Luciana Voiro.

Y entre la movida, también incluyeron la de un gerente general, un cargo que recaerá en un ex ejecutivo de ventas de Diario Huarpe, Pedro Figueroa. “Primero vamos a consolidar bien la radio y después veremos, Dios dirá qué hacemos para adelante. La verdad que era una lástima que se haya venido tan abajo y que la hayan descuidado tanto”, dijo su nuevo accionista mayoritario a Canal 13 San Juan.

De acuerdo a lo informado por el canal, Gustavo Monti es propietario de la empresa PVC San Juan S.R.L. bajo la cual tiene unidades de negocio como representante de dos fábricas de caños de PVC y de polietileno. También venta de motos y reparto de accesorios para motos; venta de camiones y utilitarios, casa de repuestos para vehículos, una empresa constructora. Y representará a la fábrica de Tito, un auto eléctrico producido en San Luis, que a mediados de noviembre llegará a la provincia de San Juan. Ahora podrá agregarle su debut en el terreno de los medios de San Juan: Radio La Voz.