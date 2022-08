Le remataron todos los equipos a Radio La Voz

Intervención Radio La Voz no salió a aire por un conflicto legal con un ex empleado

En comunicación con Canal 13 San Juan, Yélamo confirmó que la subasta se dio este lunes y se liquidaron al mejor postor las consolas, computadoras, acondicionadores de aire y demás elementos que eran parte del funcionamiento de la radio. Dijo que hubo intentos de detener este paso, con reuniones entre las partes pero que no lograron acuerdo para pagar la deuda.

"No sé que hay detrás de todo esto, no ven el sacrificio que hicimos yo y mi familia para comprar el equipamiento, me lo quitaron en un instante. No sé qué ha pasado por la mente de ese juez. Podrían haber pensado que teniendo 30 trabajadores entre el directo e indirecto podría haber generado la plata que me exigían en poquito tiempo", se lamentó.

Yélamo apuntó contra Matías Lionel Pallito, juez del Primer Juzgado de Trabajo, que determinó que se remataran todas sus pertenencias. Por otro lado fue Jorge Daniel Leveque el martillero encargado de cumplir esta tarea. El director de la radio aseguró que ellos habían propuesto entregar sus movilidades a cambio de que les devolvieran los equipos. Sin embargo nunca recibieron una respuesta a esta oferta y el equipamiento ya se vendió.

"No pensaron en las 30 familias que dependen de este medio. Se han llevado equipamiento por muchísimo más dinero del que reclamaban y han recaudado muchísimo menos. Habían escritos presentados, habíamos pedido una sustitución de bienes. Queríamos entregar movilidades y que nos devolvieran esos equipos. Todavía no resuelven eso y ya realizaron el remate. Tienen celeridad para algunas cosas nomás", sentenció.

Esta situación que pone en jaque la continuidad de la emisora, que está fuera del aire desde el día del secuestro de los equipos, que se dio hace una semana por orden judicial.