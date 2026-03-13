El legado del Museo Franklin Rawson: 90 años escribiendo la historia del arte

Llegar a los 90 años de vida en el podio entre los tres mejores museos del interior del país es para celebrar . Por eso este 2026, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson tiene un cronograma de eventos que incluye exposiciones de alto nivel, bienal de dibujo y reconocimientos históricos para el arte de la región.

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Emanuel Díaz Ruiz, director del museo, destacó que se trata de “un espacio vivo , como se ve en las colonias de ‘Vacacionarte’, que llevan 18 años desarrollándose . Es el único museo en el país que lleva adelante actividades de colonia y formación en la primera infancia y adolescencia, usando su infraestructura como un espacio de diálogo, crecimiento personal, colectivo y aprendizaje cultural”.

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El Museo se inauguró oficialmente el 26 de noviembre de 1936.

Díaz Ruiz lleva siete años al frente del museo y aseguró que en los últimos años se logró ampliar el horizonte de trabajo hacia un museo más comunicado, en diálogo directo con la comunidad, preocupado por abolir sus fronteras espaciales y llegar a todo el territorio provincial, sobre todo a los departamentos alejados como Iglesia, Calingasta y Jáchal, descentralizando actividades.

Al mismo tiempo se busca posicionarlo como el museo más federal del país, traccionando a toda la región de Cuyo (Mendoza y San Luis) con proyectos específicos.

El año pasado a través del Ente Cuyo Cultura, el museo participó en ArteBA con dos muestras en el Museo Nacional del Grabado y la Casa Nacional del Bicentenario.

image Emanuel Díaz Ruiz, director del museo en la feria de Salta.

Además, con una política activa, el museo viene trabajando en una red eh federal que tiene que ver con trabajar en una geografía plástica argentina en cuanto al comercio en las ferias de arte, donde se gestan y está toda la producción contemporánea.

“Nosotros también estamos, estratégicamente, participando de una gran cantidad de ferias de arte que se desarrollan en todo el país, ya participamos en Salta, en Córdoba, en Buenos Aires y Mendoza, lo que permite mantener actualizada una de las mejores colecciones de Argentina”, dijo Díaz Ruiz.

Mientras tanto, se ha modernizado la comunicación, hoy es el único museo del país que tiene un spot publicitario para presentar sus muestras y cartelería en la vía pública, “porque entendemos que la cultura también se tiene que vender y consumir y muestra el compromiso de instalar el museo en la comunidad”.

Director y personal del museo entienden que es necesario amalgamar la historia del arte de San Juan y del país, con las nuevas tecnologías para llegar de la mejor manera a la gente.

image Obra de Franklin Rawson

“Tenemos obras históricas, no sólo por la cantidad de años, sino por lo representativas de su periodo, de su época, del artista y del momento en que fue gestada, hay obras muy emblemáticas. Es por eso que especialistas en historia del arte consideran que la colección del Museo Franklin Rawson es una de las tres mejores colecciones del interior del país”, señaló.

Esto se debe a que la colección representa un recorte del arte argentino muy significativo, muy importante y visionario.

“Estamos a pocos meses de festejar los 90 años y, al revisarnos históricamente, vemos que quienes iniciaron la colección en 1936 hicieron lo mismo que nosotros, adquirir con entusiasmo obra de sus artistas contemporáneos más valiosos para atesorarlos”, destacó Díaz Ruiz.

La idea es que si no hubiera interés en el crecimiento del museo, éste sería un espacio estanco; pero el acompañamiento año a año de obras y artistas hace que el museo sea protagonista y escritor de un relato de la historia del arte de San Juan y de Argentina. “Por eso nuestra tarea se realiza con la mayor seriedad posible, asumiendo una responsabilidad histórica”.

Bodas de granito

Los 90 años son bodas de granito, que simbolizan una unión fuerte y duradera, en este caso del museo con la comunidad. Para celebrar esta trayectoria se organizaron actividades para todo el año.

El primer bloque comienza el 24 de abril con la llegada de la obra más cara vendida en el país, “Argentina”, del Grupo Mondongo. Se trata de un paisaje imponente de 45 metros lineales distribuidos en 15 paneles de 3×2 metros. La obra está realizada en plastilina, que es el material característico del Grupo Mondongo.

image La obra "Argentina", de Mondongo.

También habrá una muestra inédita del artista nacido en Buenos Aires Max Gómez Canle, junto a un homenaje al sanjuanino Eduardo Esquivel y una muestra de fotógrafos sanjuaninos contemporáneos.

El segundo bloque se presentará el 14 de agosto y se centrará en el grabado, se llevarán piezas al Museo Tornambé y con intercambios con el Museo Nacional del Grabado y se trabajará con referentes como Quinquela Martín.

image Primera Bienal de Dibujo realizada en 2019.

El 13 de noviembre de 2026 se realizará la Noche de Gala del museo junto con el recambio de la colección permanente, salas 4 y 5. “Será un evento de reconocimiento para quienes han forjado la historia del arte de nuestra institución y de todos los artistas que nos acompañan año a año y que sostienen estos espacios”, señaló el director.

Finalmente, el 4 de diciembre se realizará la Bienal Nacional de Dibujo y el Premio Franklin Rawson muy importante en la formación de artistas y en la incorporación de obras de arte de artistas contemporáneos sanjuaninos.

En noviembre de 2024 la Academia Nacional de Bellas Artes distinguió a San Juan en dos disciplinas: dibujo y grabado. Este reconocimiento significó que por primera vez la provincia formó parte de la XIII edición de los textos que publica la Academia y posiciona a San Juan en estas disciplinas para todo el país.

Esto, gracias al trabajo de la Bienal Nacional de Dibujo realizada en San Juan de la que habla el país, por su calidad, seriedad, jurados, curadores, por la calidad de las muestras y los servicios del museo, como trasladar toda la obra de los artistas del país para que llegue a San Juan y devolverla con un catálogo impreso, profesionalizando el campo del arte.

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Embed - Museo Franklin Rawson - San Juan - Argentina. Historia y Presente.

Sobre el MPBAFR

El museo tiene exhibidas unas 200 obras de colección permanente en dos salas, mientras que otras cuatro salas son para muestras temporales.

Su acervo patrimonial total supera las 5.000 piezas. “Es un patrimonio importantísimo, incluso tenemos más piezas que algunos museos nacionales como el Malba, debido a que tenemos más historia”, dijo Díaz R.

Además, históricamente San Juan se ha destacado por su caudal de artistas. “El capital humano es gigantesco, yo mismo tengo más de 140 alumnos en un solo curso, y por eso deben existir estos espacios para contener esa producción”, aseguró.

El director explicó que San Juan siempre ha sido transgresor en este ámbito, incluso la primera crítica de arte en el país es de un sanjuanino, Domingo Faustino Sarmiento.

image Vacacionarte en el museo Franklin Rawson.

Bajo este paraguas se formaron Franklin Rawson, Procesa Sarmiento y Gregorio Torres, quienes se exiliaron en Chile en 1841 y formaron la primera escuela cuyana de pintura.

“Seguramente fueron una inspiración y, por supuesto, llevamos el nombre de Franklin Rawson, a quien Sarmiento catapultó a nivel nacional como uno de los mejores retratistas del siglo XIX. Sin embargo, la conformación de nuestro patrimonio es posterior, es de 1934”, explicó Díaz R..

Emanuel Díaz Ruiz, cumple siete años como director del museo, tarea que encara como “servidor público”, al tiempo que es docente de la carrera Artes Visuales de la UNSJ.

“Me gusta que los alumnos vean a su profesor trabajando en un espacio cultural, porque eso ha rejuvenecido la estructura del público que nos acompaña”, dijo.

El actual edificio del museo se inauguró en octubre de 2011, dejando atrás el viejo casino y dando lugar a una moderna infraestructura.

Tiene un auditorio para 168 personas, un espacio para múltiples actividades, biblioteca especializada en arte, con equipamiento informático que posibilita el desarrollo de la investigación.

Cuenta con Salas Talleres que permiten la extensión didáctica y el desarrollo de formación constante, además de Unidad Regional de Restauración, Tienda Comercial y Restaurante.

Obras de autores destacados que tiene el museo: Victorica, Butler, Larrañaga, Soldi, Guastavino, Scotti, Larco, Monvoisin, De la Cárcova, Forner, Thibon de Libian, Quirós, Mónaco, Azzoni, Malharro, Seoane, Ripamonte, Collivadino, Koek Koek, Tessandori, Daneri, Yrurtia, Fioravanti, Sassone, Riganelli. Y los sanjuaninos Genovese, Terranova, Bruzzone, Sastre, Paredes, Torresán, Bibí Zogbé, Zonza Briano, Gregorio Torres, Eugenia Belín y Procesa Sarmiento, además de obras atribuidas a Rubens y Van Dyck.

Importante, vivo y abierto a la comunidad, el MPBAFR es de San Juan y de todos los sanjuaninos.

(Fuente: Destino San Juan)