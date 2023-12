El fuerte mensaje de una ex ministra por la muerte de Lucía Rubiño: "Ojalá puedan contar la verdad"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC1Ykr2sOab4%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwpZBr2H6N8efi4qNGAfxFpWHKKrXRyYXbYywZCZBwsxOsdvHtPmGRypHHxHRgFnL5UnSVkIzPIZAfpYiE0sUEefsBf3kZBEiE8QnqDWjXOZCAwp1EjkkZCaNYvAYRI6oMLLGJZCT6RPcHcJsSxjMcTJfZBkSllu5wpEbswZB6qX41sazpLTHRYQx33OBv88x8h5ZCUlrFS View this post on Instagram A post shared by Claudia Grynszpan (@claudiagrynszpan)

A continuación, la ex ministra volvió a pedir justicia por Lucía, como lo viene haciendo desde el día de la tragedia."También estás en el recuerdo de todos los que esa noche trágica estuvieron ahí en el momento que te mataron. Aunque muchos callen, o tengan miedo … vos estás en su mente y en sus corazones, en todos los que vieron y saben lo que pasó… lo digan o no. Pienso en la verdad, no solo por tu justicia sino también en lo que significa para una persona joven ocultar o silenciar este tipo de recuerdos, no poder hablar de lo que vio… es tremendo para cualquiera y mucho más para adolescentes no poder decirlo. Hablar con la verdad SANA a todos y nos hace mejores personas y más valientes … ojalá puedan contar la verdad para también vivir en paz con ellos mismos, sabiendo que es lo justo. Y por supuesto para que se haga Justicia x vos… @justiciaxlucia_ @nuncallados define lo que escribo… callar o mentir mata, por fuera y también x dentro, física y espiritualmente. Hablar sana y es justicia. Nosotras seguiremos cada día bregando por la VERDAD. SOLO LA VERDAD ES JUSTICIA"

"Luchando por la verdad con amor y paz como nos pide tu familia, como vos eras… y serás siempre ‍ te abrazo con el alma", finalizó.